Adiós a un personaje principal de ‘La Promesa’: así ha sido su triste despedida

Poco a poco, y con el paso del tiempo, La Promesa se ha ido consagrando como una de las producciones españolas más vistas de La 1 de Televisión Española. Y es que, desde que aterrizó en la parrilla televisiva, cada vez son más las personas que han quedado cautivadas ante la trama que se presenta en pantalla. Eso sí, este 2025 han sido varios los acontecimientos que han puesto las emociones de los fans a flor de piel. Pues, no han sido pocos los personajes que han dicho adiós a la historia. Algunos de una manera mucho más traumática que otros. Una situación que se ha vuelto a repetir. ¡Alerta Spoilers!

Los actos reivindicativos de Catalina le han pasado factura. El barón de Valladares la ha amenazado de tal manera que la ha puesto entre la espada y la pared. Pues, quiere que se vaya y lo haga sola, sin los bebés. Y es que, le han dejado claro que, si se le ocurre regresar, irán a por sus hijos. Ante ello, la joven le ruega que no les haga daño. Pero, el barón le concede escribirles una carta de despedida y verlos por última vez. Una situación que deja a la joven completamente derrumbada.

«Ojalá pudierais entenderme, hijos míos, pero esto lo hago por el inmenso amor que os tengo. Yo sé que ahora tengo que separarme de vosotros, pero siempre os llevaré en el fondo de mi corazón, porque sois lo mejor de mi vida. Y si algún día tenéis la tentación de odiarme por haberos abandonado así, yo espero que alguien os diga que esto lo hice por el inmenso amor que os tengo. Lo siento», le dice a los niños.

Tras este duro momento, Catalina le pregunta qué es lo que tiene que hacer ahora. Una cuestión que es respondida, rápidamente, por el barón. De esta manera, le cuenta que la llevarán a un lugar que ha elegido expresamente para ella. Ante ello, la joven le ruega que no la lleve allí. El destino no queda explícito en la serie, pero por la reacción de ella parece que no es nada agradable.

Sin embargo, las súplicas de Catalina no sirven para nada. La joven es trasladada en un camión y se desconoce si tendrá billete de vuelta. Un complicado final para la mujer donde ha tenido que anteponer la felicidad de sus niños. Pues, lo único que no quiere es que ellos sufran. Un terrible destino con el que se despide de La Promesa y de Leocadia. Pues, claramente, la mujer la quería fuera de allí.