Adela González, contundente con Kiko Matamoros: «Ese gesto a mí no me lo haces»

Adela González la semana pasada vivió dos tardes más tensas de lo habitual en Sálvame. El lunes con Rafa Mora y el viernes con Kiko Matamoros, después de que el colaborador se enfadase con el programa tras emitir un vídeo sobre sus vacaciones con Marta López Álamo.

El redactor Germán González, que se encarga de hacer las piezas con toques de humor, explicó en un vídeo cómo habían sido las recientes vacaciones del colaborador con su pareja en París. En él dejó caer otra broma sobre la edad, desatando la furia de Kiko Matamoros.

«Menos las propinas y el avión, nos ha salido todo gratis. Tengo la puta suerte de que me inviten a hoteles de cinco estrellas en París», comentó Kiko muy enfadado. Unas palabras que la presentadora no dudó en responder de manera tajante: «El respeto me lo tienes, por favor. Ese gesto a mí no me lo haces», exclamó Adela González.

El enfado de Adela González ante la marcha de Kiko Matamoros del plató de ‘Sálvame’#yoveosálvame https://t.co/0fupkwHUGM — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 24, 2022

Sin embargo, la cosa no quedó ahí porque, haciendo alusión a esa broma de la edad, Kiko Matamoros, cada vez más molesto, tomó la palabra dio un breve discurso en contra de ese tipo de bromas, que cada vez le hacen menos gracia.

«El edadismo que practicáis está considerado la tercera causa de victimización en el mundo tras el racismo y la homofobia. Hay gente que a esas edades ya ha perdido su trabajo, sus habilidades e incluso sus expectativas. Y ayudáis a que su vida sea más corta», aseguró el colaborador de Sálvame.

Además, pidió que se dejase de insistir con ese tema: «Si en la medida de lo posible se pueden evitar esas alusiones, sería de agradecer. Y no por mí, que me da lo mismo, pero sí por terceras personas que son inocentes y víctimas de esa fobia cada día más repugnante», señaló.