Adara Molinero toma una drástica decisión tras su paso por ‘Supervivientes 2023’

Adara Molinero continúa con los drásticos cambios en su vida. Recientemente, la madrileña una importante decisión y ha querido compartirlo con sus seguidores a través de las redes sociales. Tras su regreso de Supervivientes 2023, ha empezado un proyecto que le llevaba rondando meses en la cabeza.

Estos últimos meses, Adara tenía puesta la atención especialmente a su estado de salud y a comer sano para evitar el temido efecto rebote. Después mostrar orgullosa su cuerpo al desnudo al salir de la ducha, la joven ha ido un paso más allá.

Consciente de sus problemas intestinales, la ex concursante de Supervivientes 2023 se ha puesto en manos de profesionales y ahora ha dado otro paso decisivo, para continuar priorizando su salud y sentirse mejor consigo misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ADARA MOLINERO (@adara_molinero)

De esta manera, después de someterse a numerosas pruebas y y dar con la bacteria que provoca su hinchazón estomacal, Adara Molinero ha comenzado una nueva dieta, que compagina con un tratamiento que ha querido compartir con sus seguidores, además, ha vuelto a realizar deporte.

«No me lo puedo creer después de cinco meses», anunciaba a través de su cuenta de Instagram, en unas imágenes en las que aparecía vestida ya para comenzar a practicar deporte. «Voy a hacer deporte en casa. Estoy emocionadísima», anunciaba.

Para cumplir con este reto, que piensa convertir en rutina, la madrileña se ha puesto en manos de la reconocida preparadora física Alba Rus que a través de sus redes ya ha contado que está trabajando con Adara Molinero para «obtener su mejor versión».

De esta manera, muy motivada por dar este paso para continuar buscando le mejor versión de sí misma, la ex concursante de Supervivientes 2023 no se ha resistido a enseñar su look de deporte, así como el nuevo espacio que ha creado en su casa para llevar a cabo esta nueva rutina.