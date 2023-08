Adara Molinero se pronuncia sobre su posible regreso a ‘Gran Hermano’

Adara Molinero se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión de nuestro país. La madrileña se dio a conocer en la decimoséptima edición de Gran Hermano, la primera conducida por Jorge Javier Vázquez, y desde entonces no ha dejado de salir en la pequeña pantalla.

Ganadora de Gran Hermano VIP, y segunda finalista de Supervivientes 2023, no hay duda de que Adara Molinero gusta, y aunque también ha tenido muchos haters, la madrileña ha conseguido crear una gran comunidad de seguidores, que la apoyan de manera incondicional.

Aunque este verano se lo está tomando de descanso, después de la aventura de su vida, los fans de Adara Molinero esperan impacientes a volver a verla en la pequeña pantalla. Y ella misma ha respondido a través de varios mensajes en sus redes sociales.

Ha salido en muchos portales digitales que volvería a entrar en GH. No es verdad. Aun así amo el programa y siempre lo llevaré en mi corazón ♥️ — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) August 2, 2023

Tras los rumores sobre su posible participación en la nueva edición de Gran Hermano VIP, Adara Molinero señaló a través de su cuenta de Twitter que todos esos rumores no son ciertos, y que no tiene pensado participar en la próxima edición del reality de Telecinco.

«Ha salido en muchos portales digitales que volvería a entrar en GH. No es verdad. Aun así amo el programa y siempre lo llevaré en mi corazón», fue el mensaje que Adara compartió a través de su cuenta de Twitter para poner fin a las especulaciones.

Hace unas semanas, Adara ya respondió con otro mensaje: «Sinceramente no sé si volverá a pasar… (sabéis que sólo hago cosas que me llamen mucho la atención) pero ojalá nos volvamos a ver a través de esa gran pantalla algún día. Me da mucha pena que todo haya acabado porque me escribís continuamente echándome de menos».