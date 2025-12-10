La gama de platos preparados Tello Alimentación crece y lo hace a lo grande

Grupo Tello Alimentación amplía su familia de platos preparados con la incorporación de Costillas BBQ y Costillas Ranchera, dos propuestas que combinan sabor, calidad y practicidad. Este lanzamiento refuerza su experiencia como especialista en platos listos para consumir, incluyendo el Mix de Codillos con su nueva receta al romero con miel y otras preparaciones de quinta gama que enriquecen la experiencia gastronómica del consumidor.

Las Costillas BBQ se maceran en salsa barbacoa y las Ranchera en una mezcla selecta de especias naturales, ambas asadas lentamente en su propio jugo para conservar su textura y aroma característicos. Cada estuche contiene 500 g. de costillas, altas en proteínas, sin gluten y sin lactosa, preparadas en sólo 4 minutos en microondas o entre 10 y 15 minutos en horno o air fryer, según la opción elegida.

Estas nuevas costillas asadas destacan por su perfil extracarnoso, que ofrece un bocado más generoso y jugoso, y además están listas para disfrutar con una preparación rápida y sin complicaciones, convirtiéndose en una propuesta que marca la diferencia.

Todos los platos preparados de nuestra gama son la elección perfecta para compartir en reuniones y celebraciones, como estas Navidades, demostrando que la experiencia premium no está reñida con la comodidad y rapidez.

“Con estas nuevas propuestas reforzamos nuestro compromiso con la innovación y la calidad, poniendo en valor el know-how que nos caracteriza. El reciente lanzamiento de nuestro Mix de Codillos, que combina nuestro codillo tradicional con una nueva receta al romero con miel, y nuestras nuevas costillas BBQ y Ranchera nos permiten seguir creando experiencias que unen sabor y facilidad de preparación. Todo ello con un objetivo claro: ofrecer soluciones culinarias adaptadas a los hábitos actuales del consumidor y plenamente alineadas con nuestro propósito de alimentar de forma responsable y sostenible para mejorar la vida de las personas y del planeta”, afirma Inés Tello, directora de Marketing de Grupo Tello Alimentación.