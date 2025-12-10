Los médicos de España han convocado 4 jornadas de huelga, que han empezado el martes 9 de diciembre, y que continuarán durante el 10, 11 y 12 de este mes. La causa de esta huelga es que Mónica García no quiere hacer un estatuto marco exclusivo para los médicos y les quiere meter en la misma categoría junto a celadores, enfermeros y administrativos de la Sanidad Pública. Una situación que en el caso de llegar a aprobarse este estatuto marco causaría la fuga de médicos a la Sanidad Privada, por la posibilidad de conseguir mejores salarios y condiciones.

Desde la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) alertan de que en caso de que se llegue a aprobar el estatuto marco tal y como está propuesto ahora por Mónica García, «tendría lugar una fuga de un tercio de los médicos de la Sanidad Pública a la Privada en forma de excedencias o a través de las peticiones de reducción de jornada».

«Según nuestra percepción, miles de médicos, se están planteando pedir la excedencia en la Pública si el Ministerio no acepta el Estatuto propio para los médicos, lo harían desengañados y probablemente sin vuelta atrás, porque en la Sanidad Privada se puede ganar el doble que en la Pública con la misma jornada, sin tener la obligación de hacer guardias y con la libertad de organizar tu agenda para disfrutar festivos y poder conciliar», explica a OKDIARIO Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.

Un estatuto propio para los médicos

Desde el sector médico se considera una barbaridad que no exista un estatuto único para los médicos. «Consideramos que el médico ejerce una profesión de la máxima responsabilidad y debe tener como única autoridad un Estatuto propio, como tienen si sirve de comparación los pilotos de aerolíneas o los marinos mercantes», aclara.

La fuga de médicos sería uno de los principales problemas. «Como haya un día una fuga de médicos en la pública, la pública quiebra porque está cogida con alfileres ahora mismo. Y date cuenta de que no quiebra porque el 30% de la población urbana, es decir, una de cada tres personas no acude a la Pública, y van a la Privada con su seguro. España ya tiene un sistema mixto», afirma Guerrero.

«Muchos de los socios de Unipromel ejercen una actividad mixta en la pública y en la privada. Actualmente, en la Privada hay más de 15.000 médicos que también están en la Pública. Sus salarios sin guardia son muy bajos, unos 2.200 a 2.500 euros netos y para ganar más tienen que hacer 4 guardias al mes», defiende.

Por otro lado, también se está planeando un estatuto para los médicos de la Sanidad Privada. «Respecto a la lucha de Unipromel para recuperar la libertad de ejercicio y acabar con la dictadura de las compañías aseguradoras en connivencia con los grupos hospitalarios, queremos no dejar pasar el conflicto en la Pública y subirnos a la ola de movilizaciones por un Estatuto propio que en la Privada será por un Convenio propio de los médicos laborales y autónomos dependientes y un Baremo justo que garantice la calidad asistencial y la recuperación de las claves de facturación para los médicos que son autónomos», asegura Guerrero.