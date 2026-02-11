Este refrán gallego no tiene traducción al castellano y es perfecto para explicar lo que está pasando con la lluvia en España

Lo que está pasando con la lluvia en España es algo que puede acabar siendo realmente sorprendente, aunque este refrán gallego es perfecto para explicarlo. Vivimos siguiendo una serie de ciclos que pueden ir y venir, pero siempre son una prueba más de una manifestación que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos por delante. Estaremos muy pendientes de algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar.

Es perfecto para explicar lo que pasa con la lluvia en este país. Es momento de poner en práctica algunas novedades que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos darán más de una sorpresa. En definitiva, lo que necesitamos es apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que acabará marcando estos días. Los gallegos saben mucho de lluvia y también son capaces de expresar lo que está pasando en unos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy distinta. Con estas palabras saben perfectamente la manera de expresarse bien.

Lo que está pasando con la lluvia en España

Nos preparamos para un importante cambio con la lluvia en España que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Estamos viviendo uno de los inviernos más importantes de estos últimos tiempos, que puede acabar siendo la antesala de algo más.

Sin duda alguna, es uno de los más lluviosos, por lo que, tocará estar preparados para dar con un giro importante guion que puede convertirse en un problema para muchos. Es hora de saber qué nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede contar de una forma distinta.

Estaremos a merced de unas lluvias que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Una novedad que podría acabar generando un respiro importante. Sobre todo, sabiendo que es algo que ya ha pasa en estos días de una manera sorprendente.

No tiene traducción al castellano este refrán gallego

Este refrán gallego no tiene traducción, por lo que, tenemos que estar preparados para ver como los antiguos acertaron de lleno al determinar este tipo de elementos que pueden convertirse en esenciales. Las palabras pueden decirnos mucho más de lo que nos imaginaríamos.

Nunca choveu que non escampara es el famoso refrán que en gallego nos va diciendo que nunca para de llover. En estos días en los que podemos empezar a ver llegar un pequeño elemento que va avanzando a toda velocidad y que podría acabar siendo clave.

La AEMET tampoco parece que trae buenas noticias, si lo gallegos ya están acostumbrados a ver llover de forma significativa, lo que puede pasar es algo que nos costará creer: «Se prevé que se mantenga un tiempo marcado por la circulación atlántica, con el paso de frentes y la entrada de una masa de aire polar húmeda. Así se espera el paso de un frente barriendo toda la Península y dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, con posibles tormentas ocasionales, y con los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes en todas estas zonas. Nevará en los principales entornos de montaña, con una cota en torno a 1300/1500 m, bajando a 1100/1400 m en la mitad sur peninsular, a 700/1000 m en el noroeste y a 900/1200 m en el resto. Tiempo estable en Canarias, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, con brumas frontales en amplias zonas del territorio. Temperaturas en descenso generalizado, pudiendo hacerlo de forma localmente notable las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular, y con mínimas que se darán al final del día en la mayor parte del territorio. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo. Predominará el viento de oeste y suroeste en la Península y Baleares, tendiendo a noroeste, en general moderado en interiores y fuerte en litorales, el sudeste y Baleares. Se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probable en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias».