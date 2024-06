Selección de Bélgica para la Eurocopa 2024: jugadores, entrenador y próximo partido

Bélgica se quiere plantar en esta Eurocopa 2024 de Alemania como una de las grandes tapadas. Candidata a hacer algo importante en los últimos años, el combinado belga, que rendirá homenaje a una mítica figura literaria de su país como es Tintín en esta cita, ha ido yendo a menos, pero con un grupo que será fácil de superar, ahora los de Domenico Tedesco tratarán de plantarse en la fase final e ir avanzando de ronda hasta alcanzar la gran final.

Obviamente, una de las grandes bajas es la de Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid, que se acaba de proclamar campeón de la Champions League, no ha acudido a la cita después de un año en el que ha sufrido por culpa de las lesiones, pero ha demostrado en la recta final del curso que se encuentra en plenas condiciones, ya que fue uno de los héroes del cuadro blanco en la consecución de la Decimoquinta en Wembley.

Así es la selección de Bélgica

La selección belga vivió unos años dorados con la generación que había conseguido ir sacando, pero lo cierto es que no lograron nada grande en ninguna de las competiciones top como puede ser un Mundial o una Eurocopa. De hecho, su mejor puesto fue el tercer puesto en Rusia 2018, ya que en Qatar 2022 fue una participación para olvidar, ya que cayeron en la fase de grupos. En cuanto a las últimas dos Eurocopas, la de 2016 y 2020, fueron eliminados en cuartos de final.

En cuanto al juego de la selección belga, el planteamiento suele destacar por un juego en el que se toman bastantes riesgos, comprensible, ya que tienen mucha calidad arriba con los De Bruyne, Carrasco, Charles de Kaetelere, Doku o, incluso, Romelu Lukaku, aunque el delantero siempre está en el foco de las críticas por esas ocasiones claras que suele errar y que en alguna ocasión han costado caras las aspiraciones de Bélgica en algún gran torneo.

La estrella: Kevin de Bruyne

A cualquier amante del balompié no se le olvida la calidad que atesora Kevin de Bruyne en sus piernas. El centrocampista del Manchester City es el gran pilar de esta selección de Bélgica, más aún cuando Thibaut Courtois no ha entrado en la lista para la Eurocopa 2024. El jugador citizen no se esconde a la hora de pedir la bola y distribuir el juego a los atacantes con esa visión que tiene privilegiada para ver huecos y crear ocasiones donde otros no las ven.

A sus 32 años habrá que ver si Kevin de Bruyne aguanta para jugar el próximo Mundial que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Es por ello que esta Eurocopa de Alemania 2024 toma gran importancia para el centrocampista de Bélgica, ya que se enfrenta a una de sus últimas oportunidades de lograr un título con su país.

El entrenador: Domenico Tedesco

Uno de los hombres a los que se mirará con lupa en esta Eurocopa de Alemania 2024 es a Domenico Tedesco. El técnico nacido en Italia le llegó la oportunidad de coger a la selección de Bélgica, pero tiene una dura tarea como es la de hacer olvidar al técnico español Roberto Martínez, que ha sido uno de los encargados de llevar a este combinado a otro nivel.

Su carrera se ha desarrollado prácticamente en Alemania, ya que ha entrenador al Schalke 04 y al RB Leipzig, aunque tuvo una aventura entre medias en el Spartak de Moscú. En 2023 fue contratado para sustituir a Roberto Martínez en el combinado de Bélgica y habrá que ver el rendimiento qué es capaz de sacar a sus jugadores en una cita complicada como es la Eurocopa.

Calendario de Bélgica para la Eurocopa

La selección de Bélgica cayó en el grupo E de la Eurocopa de Alemania 2024. El combinado belga tendría que superar esta primera fase sin muchos problemas, ya que es el país más fuerte de los que cayeron en este cuadro. Eso sí, Eslovaquia, Rumanía y Bélgica no se lo pondrán nada fácil a los pupilos de Domenico Tedesco.

Bélgica – Eslovaquia: lunes 17 junio – Deutsche Bank Park – 18.00 horas.

Bélgica – Rumanía: sábado 22 de junio – Rhein Energie Stadion – 21.00 horas.

Ucrania – Bélgica: miércoles 26 de junio – Mercedes Benz Arena – 18.00 horas.

Plantilla de Bélgica para la Eurocopa

Porteros: Koen Casteels (Wolfsburgo), Thomas Kaminski (Luton), Matz Sels (Nottingham).

Defensas: Axel Witsel (Atlético de Madrid), Johan Bakayoko (Everton), Wout Faes (Leicester), Zeno Debast (Anderlecht), Thimoty Castagne (Fulham), Thomas Meunier (Trabzonspor), Amadou Onana (Everton), Maxim De Cuyper (Brujas), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) y Arthur Theate (Rennes).

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Manchester City), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid), Charles de Kaetelere (Milan), Aster Vranckx (Wolfsburgo), Youri Tielemans (Aston Villa), Orel Mangala (Nottingham/ING).

Delanteros: Romelu Lukaku (Roma), Jérémy Doku (Manchester City), Dodi Lukebakio (Sevilla). Leandro Trossard (Arsenal).

Camiseta oficial de Bélgica para la Eurocopa