AliExpress ‘ficha’ a David Beckham para la Eurocopa

Movimiento estratégico de una de las plataformas de venta en línea más importantes del mundo. AliExpress ha fichado al ex futbolista del Real Madrid y empresario David Beckham para iniciar una campaña en la que lucirá como embajador global de la marca de cara a la Eurocopa de este verano en Alemania. Los chinos anunciaron en marzo que se convertían en el primer patrocinador oficial del torneo y a partir de ahora contarán con una de las caras más conocidas en el entorno del fútbol.

El antiguo jugador de grandes clubes como Manchester United y Real Madrid se suma al multimillonario proyecto de los asiáticos, que serán la marca más visible a lo largo de todo un torneo que arranca el próximo 14 de junio y que durará justo un mes, hasta el 14 de julio. Beckham se suma a AliExpress para ayudar a los aficionados a «marcar más».

«AliExpress acerca a los aficionados aún más a la UEFA EURO 2024 este verano, ofreciéndoles grandes premios mientras la acción tiene lugar en el terreno de juego», dice Beckham en un anuncio publicado este lunes por la compañía china.

«AliExpress está encantado de dar la bienvenida a David Beckham como nuestro embajador global antes del inicio de un verano lleno de deporte como el que está a punto de comenzar en Europa. Tanto si eres aficionado al fútbol como si no, no se me ocurre nadie mejor para demostrar lo fácil que es ganar con AliExpress durante la UEFA EURO 2024», afirmó Gary Topp, director comercial en Europa de AliExpress.

Durante los partidos de la Eurocopa, AliExpress pondrá en marcha una iniciativa llamada «agita y gana». Esta promoción ofrecerá premios de duración limitada por cada gol anotado en cada uno de los encuentros. Los usuarios registrados sólo tendrán que iniciar sesión en la aplicación de AliExpress y agitar sus teléfonos móviles cuando el balón bese la red, para así tener la oportunidad de acceder a los premios.

AliExpress está invirtiendo millones de euros en descuentos y ofertas durante los partidos como parte de su creciente inversión en la experiencia global del consumidor. Además, los usuarios nuevos de AliExpress participarán en sorteos exclusivos con premios para darles la bienvenida a la plataforma.