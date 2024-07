Los peligros de Francia: una gran defensa, un centro del campo intenso y Kylian Mbappé

Los peligros de Francia en esta Eurocopa son innumerables. Es cierto que su juego durante todo el torneo ha sido muy pobre, y aunque quedaron segundos de grupo, han logrado ir pasando de ronda y este martes disputarán la semifinal contra España en el Allianz Arena de Múnich. Tienen una gran defensa, muy sólida, un centro del campo de alta intensidad y sobre todo tienen a Kylian Mbappé, su mayor peligro.

España tendrá que hacer un partido perfecto ante Francia para estar en la gran final de la Eurocopa. El combinado español deberá estar muy concentrado en las vigilancias, realizar un trabajo defensivo repleto de ayudas y sacrificio, y estar muy acertado en las ocasiones que tenga en ataque.

Es verdad que la Eurocopa que está realizando Francia deja mucho que desear, pero están en semifinales por méritos propios. Tienen un equipo muy competitivo y que a la mínima que te despistas te mata. Solamente han marcado tres goles en cinco encuentros, dos de ellos en propia puerta y otro de penalti. Pero también hay que recalcar que únicamente le han anotado un tanto en todo el torneo, y fue de penalti.

Una sólida defensa

Empecemos por la defensa de Francia como uno de sus mayores peligros. Los de Deschamps están basando su éxito en forma de clasificación en esta Eurocopa en una solidez defensiva bestial. Ante Holanda, Bélgica o Portugal recibió ocasiones, pero no le hicieron gol. Su portero, Maignan, está además a un gran nivel.

Con un bloque defensivo formado por Koundé, Saliba, Upamecano y Theo Hernández, la selección francesa ha encontrado un equilibrio atrás muy difícil de derribar. No le han marcado un gol de jugada en todo el torneo. Van bien en el juego aéreo y tienen grandes jugadores a la hora de sacar la pelota. También se unen al ataque por bandas gracias a las ayudas defensivas de Tchouaméni, Rabiot y Kanté.

Un centro del campo de alta intensidad

Justo de estos últimos tres jugadores hablaremos en este segundo bloque. Otro de los grandes peligros de Francia es su intensidad en el centro del campo. La selección gala tiene un medio muy físico, capaz de asfixiarte. España tendrá que mover muy rápido la bola para no sufrir ahí.

Tchouaméni es el comandante del barco francés, con un trabajo impresionante que abarca muchas zonas del terreno de juego. Está en todos lados, también en fase ofensiva y en zona de llegada a portería. Como escuderos tiene a Rabiot y Kanté, otros dos jugadores de perfil físico, pero con buen dominio de pelota. Sin duda es uno de los grandes peligros de los de Deschamps, su poder en el medio. No se cansan.

La gran amenaza: Mbappé

Y por último, no menos importante, de hecho es todo lo contrario, el gran peligro de Francia se llama Kylian Mbappé. Es cierto que la nueva estrella del Real Madrid no está haciendo un gran torneo, pero su peligro siempre está presente. Se fracturó la nariz en la primera jornada, se perdió la segunda, marcó su único gol de penalti en la tercera y lleva todo el torneo jugando con una máscara muy incómoda.

Pero no hay dudas de que Mbappé es el gran peligro ofensivo de esta Francia. Su calidad es incuestionable a pesar de que no haya aparecido todavía en la Eurocopa. Sin Carvajal, el encargado de parar a la bestia gala será en principio Jesús Navas. España tendrá que reforzar las ayudas para no dejarle ni un hueco a Mbappé.

Además de Mbappé, los de Deschamps tienen innumerables peligros en fase ofensiva. Una plantilla llena de talento. Junto al madridista parece que serán titulares Griezman y Kolo Muani. En el banquillo, para entrar de refrescos, estarán otros grandes jugadores como Dembélé, Barcola o Thuram. También hay que recordar que dos recientes campeones de Europa con el Real Madrid son suplentes en este equipo como son Camavinga y Mendy.