OKDIARIO ya está en Colonia: empieza la hora de la verdad y Alemania nos sigue dando disgustos

OKDIARIO ya está en Colonia, una de las ciudades más bonitas de Alemania, donde España se medirá a Georgia en los octavos de final de la Eurocopa. El combinado nacional se verá las la selección georgiana en el estadio Rhein Energie. Los hombres de Luis de la Fuente comienzan la hora de la verdad, donde el que pierda paga y, sobre todo, regresa a casa antes de lo deseado.

La selección española ha llegado a estos octavos de final de la mejor manera posible. Pleno de puntos en la fase de grupos, cinco goles a favor y cero en contra. Pero llegado a este punto, poco vale lo hecho en el pasado. Las 16 mejores selecciones de Europa empiezan de cero y España sabe que tiene que estar muy concentrada si no quieren sustos.

España es plenamente consciente de que es mejor que Georgia, a la que se midió en la fase de clasificación con un balance de 10-2 favorable para la selección española. 1-7 en Tiflis y 3-1 en Valladolid fue el resultado de ambos encuentros, aunque lo que pasará en Colonia poco tendrá que ver con aquello. La selección española sabe que es mejor, aunque el respeto será máximo.

Por lo demás, España es un remanso de paz. La mejor noticia es que no hay noticia. La concentración de la selección española es un remanso de paz. No hay debates, no hay líos y todo va por el carril correcto. Luis de la Fuente están concentrados en seguir haciéndolo muy bien en esta Eurocopa.

En cuanto a los enviados especiales de OKDIARIO, hoy nos separamos. Mi compañero Luis Cobos se ha montado en el mismo tren que yo -ahora hablamos de los trenes- en la mañana del sábado, pero cuando yo me he bajado en Colonia, él ha seguido a Dortmund, donde cubrirá el duelo que medirá a Alemania, la anfitriona, y Dinamarca. Veremos si ve en directo el último baile de Kroos o no.

Sobre los trenes, ya tenemos que ponerles pegas. Si las carreteras en este país son tan dantescas que veíamos lo de abrazarnos al transporte ferroviario con gran ilusión, ya hemos comprobado que lo de la puntualidad no es el fuerte de los alemanes. En esta ocasión, sufrimos una hora de retraso en un viaje de dos horas. Otro mito desmontado de este país.