La NASA de España: «Pocas selecciones tienen lo que tenemos nosotros»

Con una sonrisa en la cara llega Claudio Vázquez Colomo, jefe de los servicios médicos de España, para charlar con OKDIARIO en el centro de prensa de Donaueschingen a solamente dos días de la disputa de los octavos de final de la Eurocopa contra Georgia. Especialista en Traumatología Deportiva y Cirugía Ortopédica lleva 10 años ya en la Federación. Tras pasar por diferentes categorías inferiores, fútbol playa y fútbol femenino, desde enero de 2023 está a cargo de la absoluta de fútbol masculino.

Claudio Vázquez cuenta a OKDIARIO en esta apasionante charla por qué España es la envidia de esta Eurocopa de Alemania y por qué la concentración de la selección española es la NASA en este torneo. Un sinfín de secretos de recuperación deportiva que desvela en el ecuador de esta Eurocopa, ya que el combinado español llegó a tierras alemanas el pasado 9 de junio.

«Nosotros, dentro de la concentración, gestionamos un grupo de jugadores sanos, es decir, es diferente a un club. Entonces las estrategias varían un poco, sobre todo en torneos cortos. Es muy importante la recuperación que hay siempre entre partido y partido, con viajes, avión, bus y lo que nosotros llamamos para la gente que no lo sepa, el entrenamiento invisible. Está el entrenamiento de campo, que es el que están todos los días jugando. Pero hay un entrenamiento que llamamos invisible, que es el entrenamiento que no se ve. Es el entrenamiento donde fundamentalmente lo más importante es el sueño, el descanso y la nutrición», comenzó señalando Claudio Vázquez.

«Tenemos una nutricionista que hace perfiles individualizados, sabe donde quizás puede haber déficit nutricionales para suplementarlo, no solo durante la concentración, sino también durante los partidos. Cuando hay una fatiga muscular, nosotros tenemos preparadas bolsitas con nombres de jugadores para darle esos pequeños déficits que pudieran tener para, sobre todo, optimizar el rendimiento de una manera natural. Al igual que en una prórroga», continuó el jefe de los servicios médicos de España.

«La fisioterapia es muy importante también. Probablemente, dentro del entrenamiento invisible, lo más importante es la fisioterapia. Andamos con seis fisioterapeutas que son unos fenómenos, que trabajan día a día con ellos, dando tratamiento de mucha calidad y mucho tiempo dedicándolo con ellos», aclaró.

La cámara hiperbárica

«Y después tenemos también otro apartado dentro de la estrategia de recuperación de ese bienestar del jugador, que en este caso hemos traído lo que son la medicina hiperbárica, la cámara hiperbárica, que ahora están un poquito de moda. Es verdad que en ese sentido no tengo conocimiento del resto de selecciones. Creo que hasta ahora no la lleva nadie. Creo que somos los únicos, salvo que haya alguna Selección que diga lo contrario. Sí que es verdad que ha habido algún compañero que me ha escrito de manera privada», desveló Claudio Vázquez.

«La medicina hiperbárica se utiliza mucho en la estrategia de recuperación post partido y post entreno. Porque lo que se intenta conseguir es meterse dentro de una cámara donde nosotros habitualmente respiramos oxígeno en el medio ambiente, pero eso se multiplica por diez o por 15 el nivel de oxígeno que hay en el aire. ¿Qué pasa? Que ese oxígeno no solo entra en los pulmones, se difumina a través de la piel, muscular, del hueso, de lo que es a nivel plasmático que llamamos y esa hiperoxigenación, lo que produce realmente es un efecto antiinflamatorio y es un gran bactericida. Tradicionalmente, se utilizaba para la curación de heridas, las que no cicatrizan, las que se inflaman porque baja mucho la inflamación… Y se está viendo que en medicina deportiva, tras un ejercicio físico intenso, ya sea un entrenamiento o un partido, la hiperoxigenación hace que disminuya la inflamación muscular. Ese disconfort que tenemos tras partido, esa fatiga disminuye y ese aumento de oxígeno hace que haya también una mayor sensación de bienestar y una recuperación probablemente más rápida. Acortamos esos periodos de fatiga, lo cual es muy importante. Como bien he dicho previamente, en torneos cortos donde jugamos, viajamos, descansamos, volvemos a jugar… Por ello la hiperbárica es muy importante», nos explicaba el médico de España.

«También hemos traído la crioterapia. Son terapias de frío donde dentro de una máquina se produce un shock térmico, una bajada de temperatura muy súbita y con eso lo que intentamos es un aumento de vasoconstricción periférica, disminución también de la inflamación, se liberan endorfinas… Al final intentamos diferentes estrategias de recuperación, como la fototerapia también, que son terapias a nivel solar, que lo que intentamos sobre todo es producir una vasodilatación que también ayuda a disminuir esa inflamación muscular. Por lo tanto, el jugador cada vez lo demanda más. Llevamos trabajando con ellos y no es la primera vez que lo usan. Pero sí que es verdad que cuando estamos un mes aquí encerrados, mes y medio, se van habituando a usarlo de manera diaria y lo reclaman, le gusta y aparte es algo muy cómodo. Por ejemplo, la medicina hiperbárica se mete uno en la cámara y están con el móvil, hablando, viendo una película o incluso los más profesionales se llevan y almohadas y mantas, y se echan la siesta. Ellos lo notan cómodo de utilizar», señalaba Claudio Vázquez a OKDIARIO.

La envidia de la Eurocopa

«Dentro de la estrategia en un jugador sano, si podemos aportar un poquito más al rendimiento del jugador o que llegue, digamos, en las mejores condiciones para que el míster después decida quién crea que va a jugar», señalaba Claudio en esta apasionante charla.

También desveló toda la logística: «Nosotros con esto llevamos trabajando varios meses en cómo podíamos encajarlo dentro del campo de concentración. Donde llevarlo y lógicamente hay una planificación, donde creemos que puede ir mejor adaptado. Cerca de la sala de fisioterapia tenemos habitaciones específicas para ellos. Hablamos también con el tema de transporte, cómo transportarlo, de manera que también lo tenemos planificado para prácticamente terminar el partido de Mallorca y que ya estuviera todo instalado. Pero esto hay un trabajo de fondo donde hay gente que ha llegado antes. Antes de que llegase España ya estaba todo montado. Llevamos ya un tiempo estudiando dónde podíamos colocarlo, la mejor ubicación también que estuviera cerca de la sala de fisioterapia y acondicionar una zona para tener nuestra sala de recuperación, independientemente de la de fisioterapia que tuviéramos».

«A ciencia cierta no sé si Francia las tiene o no. No lo sé. Pero sí me consta que algún compañero me ha preguntado ‘oyé, qué tal, cómo va’ porque lo escucha y ellos no la tienen. Pero no sé si a lo mejor llega Dinamarca y la tienen. Lo desconozco. Pero que tengan lo que tenemos nosotros, te puedo decir que seguramente pocas selecciones. Alguna puede haber. Pero hemos venido bien equipados, estamos contentos con el trabajo, el jugador está contento. Esto hay que recordar que es un punto más, pero al final el jugador viene con una preparación física brutal. Ya viene muy bien preparado», confesó el médico de España.

«Tenemos que focalizarnos mucho, como bien dice Luis de la Fuente, en estrategias de recuperación, en que lleguen descansados, en que los traten los fisios, hiperbárica en este caso, que vuelvan a cuadrar una carga de entrenamiento relativamente medias y jugar. Entonces la estrategia de recuperación, ese entrenamiento invisible, cobra mucha importancia», nos contaba este experto en recuperación deportiva, entre otros aspectos.

«El tratamiento básico se hace fuera del campo. Antes de un entrenamiento o partido ya están una hora y pico trabajándolo. Y después, a posteriori, estamos otra vez con ellos. Se le dedica mucho tiempo porque creemos que es muy importante», culminó Claudio Vázquez en esta primera parte de este reportaje con el médico de España.