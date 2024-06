Estas son las once sedes de España para el Mundial 2030: Valencia se queda fuera

A pesar de las injerencias del Gobierno de Pedro Sánchez, la candidatura del Mundial 2030 sigue adelante y España ya ha elegido las 11 sedes que presentará en la candidatura conjunta a Marruecos y Portugal. El próximo 31 de julio, cuando sean enviadas a la FIFA y esta las examine, serán oficiales, pero las seleccionadas por la Federación Española de Fútbol, en conversaciones y de acuerdo con el CSD y la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, son las siguientes: Camp Nou, Stage Front Stadium del Espanyol, San Mamés, Reale Arena, Santiago Bernabéu, Metropolitano, La Cartuja, La Romareda, La Rosaleda, Gran Canaria y Riazor.

Además, finalmente Valencia con el Nuevo Mestalla no podrá ser la duodécima sede que presente España para el Mundial de 2030, algo que deseaba la Federación y el propio Ayuntamiento. El problema ha sido que el Valencia C.F. no ha aceptado los compromisos que impone la FIFA sobre el estadio, por lo que su candidatura no ha podido ser ni siquiera estudiada. Además, estos deja a España con once sedes y no doce, como era la idea inicial.

Por otro lado, hay que destacar que se han quedado fuera de la carrera por ser sede del Mundial 2030, Gijón con El Molinón, Murcia y la Nueva Condomina y Vigo con el estadio Municipal de Balaídos. Todos ellos estaban en entre las 15 primeras sedes que se eligieron en un primer momento, pero finalmente ninguna de ellas cumplirán los requisitos de la FIFA.

Hay que recordar que para ser sede la FIFA exige una serie de condicionantes que van más allá de propio estadio de fútbol que, obviamente, es importante. Y es que, se necesita hacer una fuerte inversión económica para dotar a las ciudades de una gran estructura y contar con un buen medio de locomoción. Estos han sido los principales obstáculos con los que se ha encontrado Murcia y Gijón.

Ahora, una vez llevado a cabo el corte definitivo por la Federación Española de Fútbol, la FIFA será quien examinará al detalle el proyecto y decidirá si todas las sedes y sub sedes propuestas por España, Marruecos -que tendrá seis- y Portugal -Da Luz, Jose Alvalade y Do Dragao- son aptas para albergar un evento de estas características. Por último, en el mes de diciembre todo esto será ratificado por un congreso extraordinario de la FIFA y se concederá, si no hay contratiempos, de manera oficial la celebración del Mundial.

Las injerencias del Gobierno

La Federación sigue trabajando de la manera constante, pero el riesgo de que la FIFA tome la decisión de apartar a España de la carrera por celebrar junto a Portugal y Marruecos el Mundial 2030 es una opción que, en estos momentos, está encima de la mesa. Tanto el máximo organismo futbolístico a nivel mundial como la UEFA están en contacto con la Federación Española de Fútbol para analizar las consecuencias de la última decisión del Gobierno de España a través de la propuesta del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de inhabilitar por seis años a Pedro Rocha, actual mandatario de la RFEF.

El riesgo es máximo porque España ha recibido de nuevo fuego amigo desde Moncloa con la decisión del TAD. En los próximos días la Federación tendrá que presentar el dosier junto a Portugal y Marruecos de la candidatura de un Mundial que la FIFA nos podría otorgar en diciembre de este año. Sin embargo, esta aparición del TAD y su resolución definitiva (que se espera en varios días) puede cambiar todo. Venganza, enfado o coincidencia, que cada uno piense lo que quiera, la realidad es que llegó en el peor momento.

El último movimiento del Gobierno de España contra Pedro Rocha y, por consecuencia, contra la Federación Española y el fútbol nacional, se hace en un momento tremendamente importante, ya que no sólo se está disputando una Eurocopa, sino que se afrontan las fechas más importantes para que la FIFA conceda el Mundial a nuestro país, Marruecos y Portugal. Por lo tanto, tal y como ha reiterado en varias ocasiones el organismo presidido por Infantino, nuestro país gana enteros para quedarse fuera de esta candidatura si el Gobierno liderado por Pedro Sánchez continúa con sus injerencias en la RFEF.