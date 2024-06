Peter Lim boicotea a Valencia como sede del Mundial 2030

Valencia está a punto de quedarse sin ser sede del Mundial 2030. A pesar de las prórrogas que le está dando la Federación Española de Fútbol, que se ha dado hasta el viernes para presentar las sedes definitivas a la FIFA, en estos momentos sólo un milagro permitiría que la que es considerada la tercera ciudad de España pueda disfrutar del fútbol cuando vuelva a celebrar esta cita en nuestro país.

Fuentes de la Federación Española de Fútbol trasmiten a OKDIARIO que sí han recibido la documentación necesaria del Ayuntamiento de Valencia para ser una de las sedes que presentará España de cara al Mundial 2030 que celebrará junto a Marruecos y Portugal, pero el problema es que no han recibido a estas horas el papel firmado por parte del Valencia Club de Fútbol, por lo tanto, de su presidenta Lay Hoon, en el que acepta las condiciones exigidas por la FIFA sobre el estadio. Esto supone que a estas horas es una sede sin campo de fútbol. Es decir, no es absolutamente nada.

Desde Las Rozas, que obviamente lamentan que Valencia se pueda quedar fuera de albergar una cita como esta, son muy pesimistas. «El tiempo se agota y parece complicado que puedan llegar», aseguran desde la Federación Española de Fútbol a OKDIARIO. Por lo tanto, lamentándolo mucho, están más por el «no» que por el «sí».

Esta situación corresponde a una guerra política de Peter Lim con el Valencia. Fuentes consultadas por este periódico explican que el singapurense está pidiendo un convenio al Ayuntamiento para dar un pelotazo urbanísticos con el Nuevo Mestalla, cuyo proyecto actual está muy alejado de ser el gran estadio que se iba a construir en un primer momento.

«Si no se lo dan, no lo firmará. Es un chantaje al Ayuntamiento. Hay 20 concejales -PSOE, VOX y Compromís- que están encontrar. Sólo tiene de su lado a la alcaldesa que pelea por no dejar a Valencia fuera del Mundial, pero no lo va a tener. Y cuando esto pase, también tendrá en su contra a la alcaldesa», explican fuentes conocedoras de la situación a OKDIARIO.

Valencia, casa de España por excelencia

Valencia y, en concreto, Mestalla, es una de las casas de España. Sólo el Santiago Bernabéu ha acogido más partidos de la selección española que el feudo valencianista a lo largo de la historia. Para el recuerdo, obviamente, los partidos del Mundial 82. Fue la sede de España en la fase de grupos.

Mestalla, aunque no le cuenta como partidos internacionales de la absoluta porque fue la Olímpica, puso la semilla de la medalla de oro que se logró en Barcelona 92. Además, también vivió el coliseo blanquinegro un histórico 9-0 ante Austria, con un póker de goles de Raúl.

Ahora, cuando España está muy cerca -siempre que el Gobierno de Pedro Sánchez lo permita y no moleste más de la cuenta a la Federación- de albergar una nueva fase final, una de las grandes ciudades de nuestro país tiene muy complicado poder estar entre las elegidas para acoger fútbol.

Decisión inminente

Por otro lado, en la Federación Española se han dado un margen, pero en las próximas horas darán a conocer de manera oficial quienes son las sedes propuestas a la FIFA para el Mundial 2030. Si no hay grandes cambios, serán las siguientes: Camp Nou, Stage Front Stadium del Espanyol, San Mamés, Reale Arena, Santiago Bernabéu, La Cartuja (profunda reforma mediante), Metropolitano, La Romareda, La Rosaleda, Gran Canaria y Riazor.