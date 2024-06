Grimaldo: «¿La España de 2008? Ahora nos adaptamos a diferentes roles»

Grimaldo compareció en la sala de prensa de la concentración de la selección española en Donaueschingen a dos días de disputar los octavos de final de la Eurocopa contra Georgia. El jugador del Bayer Leverkusen debutó como titular frente a Albania en la tercera jornada de la fase de grupos.

«Sabemos que ahora es un todo o nada, sin fallos. La presión es la misma porque salimos siempre a ganar. Aquí no valen los fallos como en fase de grupos», comenzó Grimaldo en la sala de prensa del centro de la Selección.

«Kvara lo habrá dicho en un momento de euforia. Nosotros pensamos en nosotros. Estamos preparados para ganar a Georgia. Nos está yendo bien hasta ahora», valoró sobre el rival.

«Somos dos amigos dentro del equipo, nos llevamos muy bien. Tenemos una gran relación. Ha hecho dos grandes partidos y yo también hice un gran encuentro. El lateral izquierdo está muy bien ocupado», señaló el lateral izquierdo de España.

La competencia Grimaldo-Cucurella

«Él juega para su club, yo para el mío y aquí tenemos el mismo objetivo. El mister tiene que decidir. Nuestra relación es genial», señaló sobre su competencia con Cucurella.

«Todo el mundo puede diferenciar ese perfil de laterales. Cucurella quizás es más defensivo, ha jugado de central izquierdo en el Chelsea. Y quizás yo soy más ofensivo. Podemos ayudar en diferentes fases del partido, ya que somos diferentes», dijo Grimaldo.

Sobre sus compañeros en la selección alemana dijo que «no me he mensajeado con ellos. Estoy muy centrado en mi Selección Los he visto y me gusta que pasen de ronda. Si nos vemos en cuartos espero que se vayan para casa».

«No creo que vaya a distorsionar (pensar en el 7-1). El fútbol va muy rápido. Sabemos que va a ser complicado y el equipo está mentalizado de hacer un gran partido. Tenemos la confianza de ganar», valoró el lateral del Leverkusen.

«48 y 24 horas antes bajamos la intensidad para llegar frescos al domingo para hacer un gran partido. Hace un mes no éramos casi candidatos y ahora somos favoritos. No nos sirve de nada serlo. Siempre hemos dicho que venimos a ganar la Eurocopa», dijo el lateral zurdo de España.

«No hablamos las similitudes con 2008. Si ves jugar un equipo y otro no ves muchas. Nos adaptamos a diferentes roles. Tenemos extremos de uno para uno, y en esa época se jugaba más al tiki taka. Ahora nos adaptamos a diferentes roles», señaló Grimaldo.

Grimaldo valoró la actualidad de España

«Con el tema de los árbitros siempre hay mucha polémica y nosotros nos centramos en jugar al futbol. Nos gusta que se juegue, que no se pare el partido y que haya ritmo. No nos metemos en el trabajo arbitral», dijo el lateral español.

«Me ha sorprendido mucho el nivel de jerarquía de Morata. Es un capitán increíble, no me lo esperaba así. Las charlas y los consejos, como activa al grupo… Me ha sorprendido positivamente. Estoy muy contento de tener un capitán como Morata», señaló Grimaldo.

«Es la temporada que estaba buscando. Llegar a la selección y estar en un equipo que gana títulos. Y seguiré trabajando por ello. Es mi objetivo, seguir creciendo. Es una situación diferente para mí y que a lo mejor no esperaba cuando llegué aquí. Pero me he adaptado bien. Siempre bromeo con él. Estoy preparado para cuando el mister me necesite. El grupo está muy unido y si ganamos la Eurocopa será de todos», continuó el lateral.

«Carvajal aporta mucho. A pesar de todos los títulos que ha ganado sigue conservando esa ambición por querer ganar. Siempre muy competitivo y eso beneficia siempre al equipo. Hace que nos volvamos más competitivos gracias a él», culminó el jugador de la Selección.