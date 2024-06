Fermín: «He jugado Champions y Liga con el Barcelona, pero una Eurocopa con España es algo especial»

España quiere hacer algo grande en esta Eurocopa con una Selección llena de jóvenes talentos. Uno de ellos es Fermín López (El Campillo, Huelva, 2003). A sus 21 años está viviendo un sueño disputando la Eurocopa con su país y en un mes cumplirá otro, ya que estará con Santi Denia en los Juegos Olímpicos. Doblará y afirma ante OKDIARIO que el Barcelona no le ha puesto ningún problema.

Sin perder la sonrisa de la cara en ningún momento llegó Fermín López a la entrevista con OKDIARIO en el centro de prensa de la selección española en Donaueschingen. Un chico normal y tranquilo, que en apenas dos años ha pasado de jugar en Primera Federación a debutar con España en una Eurocopa. A tres días de disputar los octavos de final contra Georgia, el jugador del Barcelona nos entiende muy amablemente.

Pregunta: Fase de grupos inmaculada de España. Nueve puntos, tres porterías a cero, primeros de grupo… Impecable esta Selección española.

Respuesta: Sí. Creo que hemos hecho una gran fase de grupos, grandes partidos y ahora en octavos hay que seguir en esta línea.

P: Y ahora Georgia en octavos. ¿Cómo veis al rival?

R: Es un rival difícil. Mis compañeros ya han jugado contra ellos. Ya vimos su partido contra Portugal y bueno, nos costará, pero esperamos hacer buen partido y ganar.

P: Usted no estaba todavía en el 1-7 de España a Georgia en la fase de clasificación para esta Eurocopa. ¿Se ha hablado de eso en el vestuario? ¿Le han contado sus compañeros algo de ese partido?

R: No mucho todavía. Pero imagino que estos días hablaremos de ello un poco más. Y me contarán un poco cómo fue.

P: Cuando le marcas siete goles a un rival, entendemos que no se van a confiar, pero reconforta saberlo…

R: Ahora estamos en la Eurocopa. Otro contexto. Es un partido único y puede pasar cualquier cosa.

P: ¿Puede España ganar la Eurocopa?

R: Sí, claro.

P: ¿Es favorita esta España?

R: No. Nosotros no nos consideramos favoritos. Sabemos que tenemos un gran equipo y confiamos en nosotros. No nos damos como favoritos, pero creo que podemos hacer grandes cosas.

P: Usted debutó el 5 de junio con la absoluta de España contra Andorra. Es la novedad de la convocatoria y está quemando etapas a una velocidad que no es normal.

R: La verdad que sí, ha pasado todo muy rápido. Pero lo llevo con bastante naturalidad. Estoy muy contento por cómo están yendo las cosas. Me queda mucho por aprender y por seguir avanzando.

P: Le queda mucha temporada. Ahora vienen los Juegos Olímpicos de París. Otra ilusión, ¿no?

R: Sí, mucha ilusión de estar en los Juegos Olímpicos y a ver si hacemos primero una gran Eurocopa y luego unos grandes Juegos. Y conseguir así los dos títulos.

P: ¿La decisión de disputar los Juegos fue consensuada con el Barcelona?

R: Bueno, cuando conocí la convocatoria, el Barcelona también estaba de acuerdo. No pusieron ningún inconveniente. Y a mí personalmente también me gustaba estar en los Juegos. Creo que es algo único para cualquier deportista.

P: El Barcelona no ha puesto ningún problema entonces con su convocatoria a los Juegos, ¿no?

R: Cero problemas.

P: Ya dijo que era imposible rechazar la oportunidad de ir con su país a esta gran cita.

R: Representar a España es lo máximo. Ahora estoy en la Eurocopa, después a los Juegos Olímpicos y para mí es un sueño. Lo afronto con mucha ilusión.

P: ¿Cómo está físicamente? Se habla mucho de lo que exprimen los calendarios.

R: Sí es verdad que hay muchos partidos y muchas competiciones. Pero bueno, personalmente me siento bien físicamente. Y creo que estoy preparado para doblar en estos dos campeonatos (Eurocopa y Juegos).

P: Todos sabemos lo que le costó físicamente a Pedri después de doblar Eurocopa y Juegos como va a hacer usted ahora. ¿Hay miedo a que se repita un ‘caso Pedri’?

R: No, no, no tengo miedo. Creo que lo de Pedri (resopla) fue, no sé, mala suerte. Fue un caso que le pasó a él y no quiere decir que nos vaya a pasar a todos. Ojalá que no. No es algo que piense ni a lo que tenga miedo.

P: ¿Qué le dijo Xavi la primera vez que le dio la oportunidad de jugar con el primer equipo del Barcelona?

R: Fue contra el Arsenal en la pretemporada de Estados Unidos. Me dijo que estuviera tranquilo, que hiciese lo que hacía en los entrenamientos, que lo intentara… Y en esos partidos intenté hacerlo bien y me salió como esperaba.

P: ¿Cree que se ha sido injusto con la figura de Xavi en Barcelona?

R: Paso palabra.

P: ¿Y como ve la nueva etapa de Flick?

R: Obviamente es ilusionante. Es un gran entrenador y seguro que nos ayudará este año y ojalá conseguir muchos títulos con él.

P: Nuestro compañero Jordi Gil, del Sport, dice que usted celebra los goles como Jude Bellingham y que es mejor que él. ¿En el Clásico del Santiago Bernabéu lo celebró como Jude?

R: A ver, ese tema… Yo lo celebré de esa manera porque así lo celebraba Messi. No por Bellingham. La gente generó esa polémica y ya está. Pero bueno, creo que fue un acto espontáneo y sin más.

P: Le hemos visto en vídeos celebrando goles de pequeño como Cristiano Ronaldo. ¿Son CR7 y Messi ídolos para jugadores de su edad.?

R: No, la verdad que mi ídolo siempre ha sido Messi. Son momentos espontáneos y no quiere decir nada.

P: Varios entrenadores de Primera División han recalcado que este Real Madrid puede marcar una época en España. ¿Cree que este Barcelona está preparado para competirle a este Real Madrid que parece que puede marcar una época?

R: Obviamente sí. Nosotros al final somos el Barça. El Real Madrid siempre va a tener grandes jugadores, pero nosotros también. Y el año que viene seguro que lucharemos contra ellos por todos los títulos.

P: Entonces, ¿no hay miedo a Mbappé?

R: Cero miedo en el Barcelona a Mbappé.

P: ¿Ni a Vinicius?

R: Tampoco. Cero miedo en el Barcelona a Vinicius.

P: En la etapa en el Linares fue un valiente. Salió de su forma de confort. ¿Qué significó para usted?

R: Fue un momento duro al principio, pero creo que luego me adapté bien. Allí me ayudaron mucho a crecer. Y salió todo bien.

P: ¿Le emociona recordar que en tan poco tiempo ha pasado de Segunda B a jugar la Eurocopa con España?

R: Sí. A veces lo pienso y es difícil de creer. Me pone muy contento todo lo que ha pasado este año y tan rápido. La verdad es que el técnico Alberto González en el Linares y todos mis compañeros me ayudaron mucho. Gracias a ellos también estoy aquí, con España en una Eurocopa.

P: ¿Cómo fue su debut en la Eurocopa contra Albania?

R: Creo que era un momento que tenía que llegar y bueno, ya lo he pasado. Estaba un poco nervioso, al final he jugado la Champions y la Liga con el Barcelona, pero la Eurocopa con mi país es algo más especial. Ya pasé el debut, ganamos y cuando tenga otra oportunidad, pues intentaré hacer lo que hago siempre.

P: ¿Cómo son esos piques con Lamine y Nico jugando a la play?

R: Ya no son solamente a la play. Ya es todo el día (risas). Con cualquier cosa tenemos un pique. Nos lo estamos pasando, dentro de lo que cabe en el aburrimiento, bien.

P: Se habla mucho de que esta España no tiene cracks mundiales. Pero estáis demostrando que sí, que esta Selección española sí tiene cracks mundiales. ¿Nico y Lamine van a ser dos cracks mundiales?

R: Yo creo que sí. Pienso que en el equipo hay mucho crack mundial. Lo que pasa es que, ya lo dijo Morata el otro día, en España tendemos a infravalorar a nuestros jugadores y hay compañeros que vienen de ganar la Champions, Rodri el año pasado y grandes jugadores de nuestra Liga. Y no le damos valor a eso. Pero bueno, creo que tenemos grandes jugadores. Y Nico y Lamine creo y espero que sean dos cracks mundiales.

P: ¿Dónde tiene el techo Fermín?

R: No lo sé. Tampoco pienso en eso. No me pongo techo. Intento mejorar, crecer cada día e intentaré llegar a lo máximo.