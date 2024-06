Fermín: «El Barcelona no me pone inconvenientes para ir a los Juegos, lo de Pedri fue mala suerte»

Fermín López está cumpliendo un sueño con España disputando la Eurocopa y va a cumplir otro igual de importante en un mes con la disputa de los Juegos Olímpicos en París. El día 26 se hizo oficial que Santi Denia lo había incluido en la convocatoria, junto a Baena. Ambos doblarán y en algún sector ha saltado la polémica.

Parece que el Barcelona no estaba muy contento con esta decisión. El caso Pedri todavía está en el recuerdo y Fermín López, a sus 21 años, apenas tendrá vacaciones si quiere arrancar la Liga con su club. La Ley del deporte obliga al cuadro culé a ceder a su jugador, por ello no puede hacer nada ante este asunto. A pesar de eso, el protagonista, Fermín López, afirmó a OKDIARIO desde la concentración de España en Alemania que la entidad azulgrana no le había puesto ningún problema para ir a los Juegos. Por lo tanto, desmintió ese supuesto enfado del cuadro culé. También declaró que no le tiene miedo al caso Pedri, ya que opina que fue mala suerte.

«Tengo mucha ilusión de estar en los Juegos Olímpicos y a ver si hacemos primero una gran Eurocopa y luego unos grandes Juegos. Y conseguir así los dos títulos», señaló Fermín López en la entrevista con OKDIARIO.

Ante la pregunta de si fue consensuada la decisión de ir a los Juegos con el Barcelona, Fermín López fue muy claro: «Bueno, cuando conocí la convocatoria, el Barcelona también estaba de acuerdo. No pusieron ningún inconveniente. Y yo personalmente también me gustaba estar en los Juegos. Creo que es algo único para cualquier deportista». «Cero problemas», recalcaba ante nuestra insistencia.

«Representar a España es lo máximo. Ahora estoy en la Eurocopa, después a los Juegos Olímpicos y para mí es un sueño. Lo afronto con mucha ilusión», comentaba Fermín ante este periódico.

Fermín sobre el caso Pedri

«Si es verdad que hay muchos partidos y muchas competiciones. Pero bueno, personalmente me siento bien físicamente. Y creo que estoy preparado para doblar en estos dos campeonatos (Eurocopa y Juegos)», valoró el jugador del Barcelona y de la Selección española a OKDIARIO.

Fermín López también se mojó sobre el caso Pedri y su comparación con su figura, y no pudo ser más claro: «No, no, no tengo miedo. Creo que lo de Pedri (resopla) fue, no sé, mala suerte. Fue un caso que le pasó a él y no quiere decir que nos vaya a pasar a todos. Ojalá que no. No es algo que piense ni a lo que tenga miedo».