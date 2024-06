La contundente respuesta de Carvajal a Mbappé: «Yo sólo quiero un país que sea seguro y que prospere»

La política parece haber llegado para quedarse hasta en el mundo del fútbol. Las palabras de Kylian Mbappé y posteriormente refrendadas por sus compañeros Thuram y Tchouaméni en la concentración de Francia durante la Eurocopa han marcado un antes y un después, especialmente en el país galo, donde están a pocos días de las elecciones legislativas. Pero aquí en España también ha llegado este asunto, pese a que Dani Carvajal no haya querido manifestarse más allá de reconocer que quiere un país «que prospere, que nos sintamos seguros, que se reduzca el paro».

Y es que Kylian Mbappé, antes de comenzar la Eurocopa, hizo una crítica a los ‘extremos’. El nuevo futbolista del Real Madrid, capitán de la selección francesa y una de las personas con mayor número de adeptos a sus espaldas en su país, llevó a cabo un discurso político y reivindicativo, metiéndose quizás en un asunto algo farragoso.

«Estamos en una situación inédita y un momento importante en nuestro país. Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar consciencia de la situación. Tenemos necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión», decía Mbappé sobre ello.

Y de eso mismo fue preguntado Carvajal durante la concentración de España desde Donaueschingen, pero el futbolista del Real Madrid quiso desmarcarse en todo momento a sabiendas que decantarse en política puede pasarle factura en su trabajo: «En el momento en el que opinas un determinado bando te va a alabar y otro criticar».

Carvajal y la política

En una entrevista con El Larguero de la Cadena SER, Carvajal no quiso hacer como Mbappé y optó por opinar desde una situación más lejana: «Yo como jugador me mantengo al margen de mi ideología política. Toda mi carrera lo he hecho porque es privado. Si él (Mbappé) piensa que es lo correcto y lo que hay que hacer. Yo lo único que quiero para mi país es que prospere, que nos sintamos seguros, que se reduzca el paro, que todos seamos felices y que podamos ir por el mundo presumiendo de tener uno de los mejores países del mundo».

Dani Carvajal no ha querido mojarse en político en el tramo más decisivo de la Eurocopa, donde este mismo domingo España se juega el pase a los cuartos de final ante Georgia. El que es uno de los capitanes de la selección española es conocedor de todo lo que se juegan y unas palabras fueras sacadas de contexto o de tono pueden hacer saltar por los aires el buen rollo que existe en la concentración.

Los chicos de Luis de la Fuente han sido los únicos del torneo capaces de ganar los tres partidos de la fase de grupos, además de no haber recibido un solo gol. Por ello, han pasado de ser los tapados a ser los grandes favoritos a llevarse la que sería la cuarta Eurocopa de la historia.