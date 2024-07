De la Fuente: «Si no somos España no tendremos opciones de ganar»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la previa de la final de la Eurocopa que enfrentará a España e Inglaterra en el Olímpico de Berlín. El seleccionador se mostró orgulloso y feliz de lo que han conseguido sus jugadores, que buscarán en la capital de Alemania la cuarta corona continental.

De la Fuente comenzó analizando cómo se encuentra: «Sólo me quedo con lo bueno. Estoy emocionado de estar en una final de la Eurocopa. Es uno de nuestros mayores hitos. Estamos muy emocionados».

«Hemos comentado eso, si íbamos a volver a este estadio. Estamos felices. Es una final muy complicada. Somos las mejores selecciones. Esto lo van a decidir los detalles. No podemos cometer errores y el que menos cometa estará muy cerca de ganar. Estamos en el mejor momento para jugar este encuentro», aseguró.

«Mañana es el día que menos les voy a pedir porque lo dan todo. Les veo las caras y su espíritu. Les voy a pedir que disfruten algo que se han ganado», comentó. Sobre su evaluación de la Eurocopa, fue claro: «El futuro es este momento y lo que seguiremos a continuación. Hay que llegar bien a mañana. Estoy orgulloso de ver el proceso que hemos seguido para llegar hasta aquí. La ilusión que ha generado. Estamos en derecho de sentirnos muy orgullosos. Hay presente y un grandísimo futuro», explicó.

Sobre el papel de favoritos, comentó lo siguiente: «No hay favorito. Está muy equilibrado, como las otras eliminatorias. Eso lo dejamos para las casas de apuestas. Si no estamos al cien por cien no tendremos opciones de ganar. Lo bueno es que sé que todo eso lo tenemos y lo vamos a dar».

«Lo de las finales son para ganarlas, no estoy de acuerdo. Estamos preparados para luchar para ganar. La memoria es bastante frágil, pero en el foro interno de los que juegan no te olvidas nunca. El orgullo de estar en una final es inolvidable, aunque claro que queremos ganar», aseguró.

También habló de las mayores preocupaciones que tiene antes de la final: «Si no somos España no tendremos opciones de ganar. Tenemos que ser reconocibles. Vamos a intentar imponer las nuestras. Siendo nosotros creemos que tenemos opciones de ganar».

«No me va a cambiar casi nada levantar la Eurocopa. Tengo las cosas muy claras desde hace mucho tiempo. Sé lo que es competir. Soy un gladiador, vengo de la tierra, del circo, de estar peleando. Lo valoraré como los otros títulos, pero lo más importante es ver a la gente feliz. Nos mueve ver a un país con tanto cariño hacia nosotros», comentó.

Se quiso acordar de Ayoze y Pedri, que no podrán estar por lesión, y aseguró que Gavi será el jugador número 27. «Los que salgan serán los que creemos que son los mejores para este partido y todos han demostrado que pueden competir», dijo el seleccionador.

«La fe es algo personal y transferible. Desde mi inteligencia, me invita a creer en Dios, que me aporta mucha seguridad y mucha fortaleza. No soy supersticioso. Rezo todos los días, no me pongo todos los días la misma camisa con la que gano», concluyó Luis de la Fuente.