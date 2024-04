De la Fuente: «La lista para la Eurocopa está casi hecha»

El seleccionador español, Luis de la Fuente, reconoció que ya tiene «casi hecha» la lista para la Eurocopa de Alemania que se disputará el próximo verano. Apenas faltan unos meses para que arranque la gran cita europea, pero el riojano afirmó que está «feliz, tranquilo e ilusionado» con lo que tiene por delante. El combinado nacional no le ha tocado un grupo sencillo ya que quedó encuadrado junto a Croacia, Italia y Albania.

«Estoy feliz, tranquilo, ilusionado. Tenemos unos retos muy importantes por delante. Espero estar a la altura de lo que se pide y se exige en este puesto de responsabilidad. Estamos muy satisfechos del rendimiento de los jugadores, hemos creado un equipo. Desde el primer jugador hasta el utillero, todos somos una familia. Eso nos hace mucho más fuertes», aseguró De la Fuente.

Por otro lado, el técnico de Haro habló sobre la convocatoria para la Eurocopa tras recibir un premio en la presentación del ‘VIII Torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque de Alalpardo: «La lista está casi hecha. Habrá inconvenientes y algunos contratiempos pero tenemos un grupo sólido, consolidado, y si tiene que incorporarse alguien de última hora lo vamos a aceptar bien. Son todos jugadores muy buenos, reconocidos y consensuados».

De la Fuente también se pronunció sobre los jugadores con los que cuenta para la Eurocopa, aunque no dio pistas: «Soy un convencido de que con las buenas personas, con trabajo, esfuerzo y sacrificio como cosas innegociables para conseguir un objetivo; se llega más lejos. Apuesto por la buena gente y los buenos profesionales».

Juegos Olímpicos y Eurocopa

En relación a la posibilidad de que algún futbolista juegue la Eurocopa con la absoluta y los Juegos Olímpicos también, declaró: «Lo primero que tiene que darse es que el futbolista quiera hacerlo, siempre y cuando no haya ningún perjuicio para su salud. Hay que tener en cuenta que unos Juegos son un acontecimiento único, irrepetible, que seguramente no se viva más de una vez en la vida. Todo futbolista quiere estar».

«Nos jugamos el prestigio y el reconocimiento para España y eso hay que valorarlo. Pensamos mucho en los clubes, pero cuando nos quitamos la camiseta de nuestro club hay que ponerse de la de la selección para representar al país con dignidad, orgullo y saber estar», añadió el seleccionador.

El selección también se pronunció sobre las futuras elecciones en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): «El fútbol tiene que ir cambiando, evolucionando, pero siempre desde un desinterés de tener gente que tenga ganas de trabajar para y por el fútbol. Si pensamos en esa línea en todo en la vida nos irá todo mejor».

Por otro lado, preguntado acerca de la final de Copa, no escondió su afición por el Athletic: «Hace ya 40 años que ganamos la Copa y la liga. No tengo que ocultar nada, he estado 18 años en el Athletic. Mis padres me educaron en querer a un club y lo llevo en el corazoncito. Dicho esto estoy a favor de la fiesta del fútbol y si no gana la final el Athletic, celebraré también que la gane el Mallorca. Espero que sea una fiesta del fútbol para todos los aficionados a este deporte».