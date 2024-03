De la Fuente no duda de Unai Simón

No hay debate. O, por lo menos, para Luis de la Fuente no existen esas dudas. El seleccionador español tiene claro que su portero es el vasco. El meta del Athletic se ganó la confianza del riojano desde la primera convocatoria que hizo como jefe del combinado absoluto y fallos como el que tuvo ante Brasil en el estadio Santiago Bernabéu, que constaron un gol a España, no debilitan la fe que depositada en su figura.

Tras el duelo que España empató ante Brasil en el Santiago Bernabéu, Luis de la Fuente no dudó en hacer una defensa a ultranza de Unai Simón. «Es uno de los mejores del mundo, ha fallado en algo que le pedimos. El 90 por ciento de veces acierta y esta vez ha fallado como otro jugador. No le damos mayor importancia. Hay que recordar que paró dos penaltis en la Liga de Naciones», aseguró ante los medios de comunicación.

Unai Simón tuvo un error importante contra Brasil. Un fallo grosero que no puede cometer. Ante el combinado canarinho era un amistoso, pero si esto lo hace en la Eurocopa, como ya pasó ante Croacia en 2021, puede salir muy caro. Con España ganando 2-0, el portero del Athletic jugó con el pie un balón que terminó dándoselo a Rodrygo, que no desaprovechó el regalo. El jugador del Real Madrid controló y con una gran vaselina batió al meta de la selección española.

Tras este fallo, Unai Simón se repuso. En la segunda mitad, tuvo muy poco que hacer en el gol de Endrick y en el penalti que encajó en el tiempo de descuento, pero sí hizo un par de intervenciones que dejaron claro que bajo palos es muy seguro. Realizó una parada de balonmano en un disparo de Rodrygo y salió bien ante Vinicius, que le encaraba tras aprovechar un gran pase de Endrick.

Unai Simón demostró lo mejor y lo peor en un mismo partido. Es un portero ultra seguro bajo palos. Parando, su principal cometido, es incuestionable. Uno de los mejores guardametas de Europa. Eso sí, cuando tiene que jugar con los pies la situación cambia. Con Luis Enrique sufría mucho en este apartado, mientras que tanto con Luis de la Fuente como con Valverde en su club está mucho más liberado.

Una gran temporada

Unai Simón es uno de los grandes culpables de que el Athletic esté peleando por entrar en la Champions de la próxima temporada, ya que, entre otras grandes cosas, ha dejado 15 porterías a cero en Liga. Con España también ha tenido grandes momentos, como la fase final de la Liga de Naciones que terminaron ganando los de Luis de la Fuente.

Por delante, tiene retos bonitos e importantes. Por un lado, tratará de llevar al Athletic a la máxima competición continental, mientras que a partir de junio le espera una cita muy importante en Alemania, ya que será el portero del combinado nacional en Alemania.

David Raya y Álex Remiro, los otros

Los otros porteros que estarán en la convocatoria de España en la Eurocopa serán David Raya y Álex Remiro. El meta del Arsenal ya puede decir que es el segundo guardameta de la selección española. Su temporada en Inglaterra está siendo más que notable, héroe en la tanda de penaltis de los octavos de final de la Champions contra el Oporto.

Por otro lado, Álex Remiro está en proceso de asentarse en el combinado nacional. Luis de la Fuente le citó en noviembre ante la baja de Kepa Arrizabalaga y en esta nueva lista volvió a repetir. Si no mantiene su nivel hasta final de temporada, estará en la Eurocopa.

La delicada situación de Kepa

El que ha perdido el tren de España es Kepa. El portero del Real Madrid regresó al combinado nacional tras el nombramiento de Luis de la Fuente, pero la suplencia en el club blanco le ha dejado fuera de la última convocatoria. Si no cambia su situación en el club blanco, algo que parece que no sucederá, tendrá muy difícil volver con España.

La otra opción que maneja Luis de la Fuente para la portería de España, teniendo en cuenta que Unai y Raya sin fijos, es Álvaro Valles. El portero de Las Palmas está cuajando una gran temporada y está en el radar, pero por el momento el seleccionador no ha dado el paso de llamarlo. Los próximos meses serán claves.