De la Fuente: «Aquí no hay rivalidad, defendemos todos algo común que es España»

La Real Federación Española de Fútbol llevó a cabo la tradicional comida con los enviados especiales desplazados hasta Alemania para cubrir toda la actualidad y el día a día de la selección española en esta Eurocopa. Y ahí estuvo OKDIARIO, con el resto de medios de comunicación, para escuchar un bonito y emotivo discurso de Luis de la Fuente en el día que les dio libre a los jugadores por su gran fase de grupos.

«Estamos encantadísimos de estar aquí y de seguir manteniendo una tradición que es habitual en este tipo de eventos y me parece fantástico que sigamos haciéndolo y le demos naturalidad y normalidad a estar aquí compartiendo y conviviendo un momento que sea el de menos estrés durante todo el campeonato. Es muy importante. Daros las gracias por el trabajo y la cobertura que nos dais. Trabajando en difíciles situaciones en muchos momentos. Pero que todo eso con pasión, ilusión y energía se supera todo», comentó el seleccionador nacional en el restaurante donde convocó a todos los enviados especiales. Un restaurante ubicado dentro del hotel de concentración de la selección española en Donaueschingen.

«Comentaba de la pasión. Quien desarrolla su trabajo con pasión no hay inconveniente que le detenga. Os sentimos como parte de nuestra familia porque os necesitamos. Más allá del interés. El viajar juntos en un trabajo fantástico. Simplemente invito que todos pongamos de nuestra parte para que las cosas salgan bien», continuó Luis de la Fuente.

«Todos tenemos nuestro corazoncito con los clubes y entiendo que pueda haber esa ‘rivalidad’, pero siempre vividas con respeto y educación. Pero aquí no hay rivalidad porque defendemos algo común que es nuestro país. Tenemos un sentimiento con millones de personas detrás de nosotros. Que pongamos en valor eso. Representar a un país y una afición. La crítica tiene que estar, no pasa nada. Pero de momento tenemos que poner nuestra parte por el bien de la selección. Estamos encantados de estar aquí. Ahora queremos aprovechar el día libre y compartir momentos que no tenemos mucha oportunidad. Estamos aquí para todos vamos a dejarnos la piel vamos a trabajar hasta el final. La ilusión es grande. Muchas gracias por todo y que ya sabéis, estamos para lo que nos necesitéis», zanjó el seleccionador nacional.