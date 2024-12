Zapatero se reunió de urgencia con Puigdemont en Bruselas para frenar la cuestión de confianza

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viajó con urgencia a Bruselas el pasado miércoles para mediar en la crisis entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, apenas dos días después de que Carles Puigdemont exigiera al actual presidente someterse a una moción de confianza.

Zapatero, considerado el negociador de confianza de La Moncloa, busca apaciguar las tensiones con los independentistas en un momento crítico para el Ejecutivo. La intervención se produce después de que Puigdemont lanzara una seria advertencia a Sánchez el pasado lunes, acusándole de estar incumpliendo los términos del acuerdo de investidura por el que su formación permitió a Pedro Sánchez llegar a la presidencia.

«Sigue demostrando que no es de fiar, aumenta nuestros recelos», declaró el líder de Junts, quien además de solicitar la moción de confianza, manifestó su reticencia a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Durante el encuentro con Zapatero, Puigdemont fue tajante: «No podemos negociar los presupuestos con unos incumplidores».

La visita del ex presidente cobra especial relevancia ante la proximidad de las negociaciones presupuestarias, fundamentales para la estabilidad del Gobierno de coalición, que depende del apoyo de las fuerzas independentistas para sacar adelante sus iniciativas legislativas.

Desde el Gobierno fingen estar muy tranquilos con los órdagos de Puigdemont -«amenazas vacías»- pero lo cierto es que Zapatero tuvo que salir de urgencia por petición de Sánchez a apagar los fuegos monclovitas.

«No vamos de farol», advirtió la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, en los días previos al encuentro, dejando claro que su formación está dispuesta a romper su alianza con el PSOE si no se materializan los compromisos acordados. De hecho, el pasado miércoles, en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso, Nogueras no pudo ser más expresiva al exigir a Sánchez: «Mueva el culo y pague lo que le debe a los catalanes».

El presidente confirmó que «va a cumplir sus acuerdos» de investidura con el partido de Carles Puigdemont. Las declaraciones de Nogueras subrayan la firmeza de Junts en sus exigencias y la fragilidad de los pactos actuales.