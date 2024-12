El líder de Junts y ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha acusado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de «no ser de fiar» y le ha exigido que se someta a una «cuestión de confianza». «Veremos lo que vota el Congreso», ha señalado este lunes el político fugado de la justicia en una rueda de prensa tras la reunión de la dirección ejecutiva del partido secesionista en Bruselas.

«Ha pasado más de un año de la investidura de Pedro Sánchez», ha recordado el ex eurodiputado catalán. Puigdemont ha calificado su voto a favor del líder socialista como «posible» en ese momento para sacar adelante el pacto con el PSOE, pero ha defendido que «ahora toca hacer un balance» relativo al cumplimiento del mismo.

El líder de Junts ha explicado que, a pesar de que ya hace unas semanas que se ha cumplido el aniversario de su investidura, optaron por esperar hasta que pasase un tiempo del estallido de la DANA para pedir rendición de cuentas al Gobierno.

Puigdemont ha relatado que el pacto que se firmó con las socialistas fue desde «la desconfianza mutua» y que «pretendía crear las condiciones para un compromiso histórico» para «contribuir a resolver el conflicto político entre Cataluña y España». Éste es el término con el que el dirigente secesionista se refiere al procés catalán que trató de forzar la independencia de la autonomía por encima de la legislación española.

Desde Junts defendía, tal y como ha señalado Puigdemont, que si Sánchez «mareaba la perdiz y dilataba los acuerdos», no podría contar con su formación para continuar apoyándoles. Y ha tildado de «preocupante» la «descoordinación» entre lo que hablaban en las reuniones con los socialistas en Bruselas y lo que terminaban haciendo.

«Las cosas no van bien», ha apuntado. «Ha llegado el momento de un punto de inflexión o de dejarlo correr para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie», ha puntualizado el jefe de filas de los junteros.

En primer lugar, ha criticado que Sánchez no se haya materializado la oficialidad del catalán en la Unión Europea: «Es evidente que no ha dedicado los esfuerzos que habíamos pedido en conseguirlo».

«Hoy no hay amnistía porque una amnistía que no es completa no es amnistía», ha declarado en su rueda de prensa. «El Tribunal Supremo se ha declarado en rebeldía contra una ley aprobada por el Parlamento español», ha añadido, para calificarlo como de una «gravedad extraordinaria». Y mientras, ha criticado el silencio del presidente del Gobierno ante ello.

Proposición No de Ley de Junts

Los diputados de Junts en la Cámara Baja han presentado una Proposición No de Ley «instando al presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza». El escrito, firmado por la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, asegura que «habiendo pasado más de un año de la investidura», están constatando una «falta de voluntad política por parte de aquellos de hacer efectivos, de manera completa y ágil, los acuerdos adquiridos».

«Esta dinámica no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encauzar el resto de la legislatura», justifica la proposición no de ley presentada por el partido de Puigdemont. Esta iniciativa, si termina aprobándose, supone un mandato no vinculante al Gobierno para que lleve a cabo esta votación.

Si el presidente del Gobierno perdiera la moción de confianza, obligaría a su inmediata dimisión. Según indica el análisis de la Constitución Española realizada por los padres de la Carta Magna, la pérdida de esta votación implica «el cese de todo el Gobierno, consecuencia de que este resultado testimonia que falta el elemento clave del sistema parlamentario: el apoyo mayoritario de la representación popular al Gobierno».