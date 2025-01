Vox arremete contra el PP por «ceder» ante el Gobierno y votará ‘no’ al decreto ómnibus

Vox ha cargado este miércoles contra el PP, sin citarle, después de que los populares anunciasen que votarán a favor del nuevo decreto ómnibus, por «ceder» ante el Gobierno, al tiempo que ha reiterado su rechazo a la iniciativa. «No se puede ceder ni un milímetro ante los responsables de la ruina», ha explicado Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.

Pedro Sánchez anunció este martes que el Gobierno había cedido ante las presiones de Junts y procedería a crear un nuevo decreto ómnibus en el que sólo se recogen 29 de las 80 medidas que fueron rechazadas por la Cámara Baja.

Esta vez, el Ejecutivo ha pactado la convalidación del decreto, que incluye la revalorización de las pensiones o bonificaciones al transporte, con los de Puigdemont. En esta jornada, el PP ha anunciado que respaldará el decreto ómnibus, aunque este también incluye la cesión de un palacete en París al PNV que les hizo votar en contra la primera vez.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha señalado en sus redes sociales que «no se puede facilitar ni un día más de Gobierno al PSOE» y «no se puede ceder ni un milímetro ante los responsables de la ruina», en alusión a los populares, aunque no ha mencionado directamente al partido.

También ha reiterado su rechazo al decreto ómnibus. «Vox no apoyará ningún decreto del mismo Gobierno que se ha cargado la economía de los españoles, de los jóvenes y pensionistas, y que asume los planes del separatismo para permanecer en el poder», ha zanjado Millán.

Vox ya criticó al PP el pasado martes, antes de conocer la decisión de los populares. Su secretario general, Ignacio Garriga, explicó que «ante un Gobierno rendido al separatismo, tenemos a un PP que no lidera la oposición y ve en Junts un socio posible. En cambio, en Vox lo tenemos claro: distancia infinita y oposición total al Gobierno de Sánchez y sus socios golpistas».

El PP votará sí al nuevo decreto

El partido de Feijóo ha anunciado este mismo miércoles que votará a favor del nuevo decreto ómnibus por no perjudicar a los pensionistas, a los afectados por la DANA y a los usuarios del transporte público. Así lo ha defendido el partido en un comunicado.

«No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece», han explicado los populares en el documento.

Además, el partido ha celebrado la caída de algunas de las «medidas que querían colar», y han confirmado que esto no acabará aquí. «Rechazaremos la subida del IVA en el plan fiscal, seguiremos defendiendo el desalojo inmediato de okupas y llegaremos hasta donde haga falta en contra de los negocios del PSOE con fondos públicos. Estas victorias también las vamos a lograr más pronto que tarde», han defendido desde Génova.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha pronunciado sobre esta cuestión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. «Quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal», ha explicado avalando junto a ello el voto favorable de su partido al nuevo decreto.

«Sí a subir las pensiones; sí a ayudar a Valencia; sí a descuentos en el transporte. No a la mentira; no al chantaje; no a este Gobierno», recalcan los populares, que la semana pasada presentaron tres iniciativas legislativas para que estas medidas se aprobaran por separado», ha defendido el PP.