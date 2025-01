El PP votará ‘sí’ al nuevo decreto pactado por Sánchez con Junts que lleva la cesión del palacete al PNV

El PP votará a favor del nuevo decreto pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts para la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte y los afectados por la DANA, pero que también incluye la cesión de un palacete del Estado en París al PNV en su disposición adicional segunda.

Según ha informado el PP en un comunicado, «el nuevo decreto ómnibus acredita que el Gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas». Para los populares, el texto «también demuestra que los socialistas siguen al dictado del independentismo». «Rectifican porque les obligan para seguir en el Gobierno, una vez más, no para servir a los españoles», sostienen desde el principal partido de la oposición.

«Su objetivo siempre ha sido decir que el PP no apoya a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la DANA de Valencia. Les salió mal. Porque ya nadie puede creerles», subrayan los populares.

«No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece», aseguran las fuentes del PP.

«Ya han caído medidas de las que pretendían colar. Y seguiremos. Rechazaremos la subida del IVA en el plan fiscal, seguiremos defendiendo el desalojo inmediato de okupas y llegaremos hasta donde haga falta en contra de los negocios del PSOE con fondos públicos. Estas victorias también las vamos a lograr más pronto que tarde», esgrimen.

«España tiene que dejar de ser el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado. Ni siquiera es capaz de presentar un Presupuesto. España necesita política que sirve», afirma desde Génova.

A través de un mensaje en redes sociales, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado: «Quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal», avalando junto a ello el voto favorable de su partido al nuevo decreto.

«Sí a subir las pensiones; sí a ayudar a Valencia; sí a descuentos en el transporte. No a la mentira; no al chantaje; no a este Gobierno», recalcan los populares, que la semana pasada presentaron tres iniciativas legislativas para que estas medidas se aprobaran por separado. Ya el lunes, el PP reclamó al Gobierno que al menos estos tres asuntos (pensiones, bonificaciones al transporte y ayudas por la DANA) fueran en un solo decreto.

Okupación

En el día de ayer, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y Junts, el PP evitó pronunciarse sobre el sentido del voto y pidió esperar al contenido del decreto que se ha conocido hoy con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto incluye finalmente la cesión del palacete del Estado al PNV y mantiene también la protección a los inquiokupas, dos elementos muy criticados por el PP en la última semana.

El nuevo decreto añade la creación de una línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda para jóvenes y familias vulnerables, cuyas condiciones se determinarán reglamentariamente. El PP apostó el viernes por establecer un seguro de impagos para los propietarios que alquilen a menores de 40 años. Asimismo, los populares quieren que se regule el desalojo en 24 horas para que el propietario pueda recuperar su posesión. Para ello, aprobaron una ley en el Senado que se encuentra «secuestrada» en el Congreso desde hace un año, denuncian.

El Ejecutivo y los independentistas de Carles Puigdemont alcanzaron el acuerdo en torno al nuevo decreto, que reduce el texto inicial e incorpora nuevas actuaciones como dicha línea de avales ante impagos de alquiler, después de que los socialistas aceptaran tramitar la proposición no de ley de Junts que exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza. En cualquier caso, esa proposición no es vinculante y el propio presidente del Gobierno ha remarcado que esa potestad es sólo suya y que no ve necesidad de presentar esa cuestión de confianza.

Este miércoles, el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha declarado a los medios en Toledo que, actualmente, en España «no tenemos un Gobierno ni una legislatura, sino un mercado persa». «Vivimos sometidos al juego continuo entre el Gobierno y sus socios», ha lamentado el vicesecretario de Cultura de los populares.