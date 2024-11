La visita que hizo la ministra de Defensa a la zona cero de la DANA en sur de Valencia el pasado 22 de noviembre no le resultó nada agradable. El sentimiento de abandono que tienen los habitantes de Paiporta, Picanya o Cheste, poblaciones visitadas por la ministra, se tradujo en reprimendas por parte de varios vecinos a una increpada Margarita Robles.

Algunos le echaron en cara a la ministra de forma ruidosa la incompetencia del Gobierno de Sánchez y, en concreto, el inexplicable retraso en el despliegue militar en los más de 70 municipios afectados. Uno de los vídeos de la visita a Paiporta, que se ha viralizado en las últimas horas, refleja el estado de ánimo de la población; en concreto, un vecino quiso expresar su malestar y descontento con la actuación del Gobierno y aprovecha para dirigirse así a la ministra:

«¿Qué, ha venido a hacerse la foto?», le grita un vecino a cierta distancia, y añade: «¡Dadle una pala, dadle una pala a la señora ministra!», «¡Això es una vergonya!», dice en valenciano («¡Esto es una vergüenza!»).

«Estamos abandonados», le recrimina a Robles, a quien también le dice en valenciano: «¡Que venga el señor Sánchez también, con la pala y las botas!».

Muchos vecinos de la zona afectada, cuyos damnificados ascienden a más de 800.000 personas, según los datos publicados por la Cámara de Comercio de Valencia, consideran que la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente y lenta. Durante su visita, Robles intentó subrayar los esfuerzos realizados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), a lo que varios afectados señalaron que los efectivos «llegaron demasiado tarde» para muchos de ellos.

Y es que la percepción general es que hubo una falta de coordinación y rapidez entre las acciones del Gobierno Sánchez y las de la Generalitat valenciana. A las autoridades se les critica la incapacidad para gestionar crisis humanitarias.

En la visita del pasado viernes, Margarita Robles fue increpada en más ocasiones, como ocurrió en el incómodo episodio vivido en un garaje inundado por la riada. En un vídeo grabado del momento se observaba cómo la ministra abronca a la vecina que le pregunta, culpando a los alcaldes de los problemas en la reconstrucción.

Robles excusó el retraso en las labores de limpieza de los garajes públicos en que no son prioritarios y en que la responsabilidad de jerarquizar el orden corresponde a los alcaldes y no a ella. «Los militares están trabajando, y te digo, quien tiene que dar las instrucciones que no somos nosotros, subsidiariamente. Yo no tengo la culpa», le dice a los vecinos.

Uno le pregunta que quién tiene entonces la responsabilidad, a lo que responde: «Los alcaldes y el Cecopi». Le inquieren si los alcaldes han decidido que no se limpien los garajes privados, y la ministra le responde que «primero los garajes públicos, y luego los privados». En ese momento, una vecina le pregunta que, entonces, «a qué viene aquí», y pregunta que le sienta bien, por lo que la abronca.

Antes de este episodio, la ministra había manifestado su «orgullo» por contar con unas Fuerzas Armadas «tan profesionales, tan entregadas y tan empáticas». Algo que han refrendado los propios destacados en el terreno: «Todo el mundo está volcado en poder ayudar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».