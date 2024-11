Empresarios de Paiporta denuncian que Hacienda les cobra pese a no tener ya negocios: «No perdonan»

Los empresarios del pequeño municipio de Paiporta se encuentran en una situación desesperada tras la devastación de la DANA. Muchos han perdido sus locales, sus vehículos y sus casas pero los pagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria no dejan de producirse. Esto ha agravado aún más una coyuntura ya de por sí compleja. «Hacienda no perdona», lamenta el dueño de una tienda de productos de limpieza donde la riada entró destruyéndolo todo.

«Todos los impuestos, todos los seguros, nos han cobrado todo como siempre. También hemos pagado las cuotas de autónomo. Nos lo pasaron un día después de la tragedia y el mes que viene lo volverán a pasar», dice este empresario que descarta un trato especial del Gobierno o las instituciones públicas hacia los comerciantes de Paiporta. «Esto es un desastre por todos los lados. No tenemos confianza ya con nada. Aquí nos hemos dado cuenta de que los únicos que nos han echado una mano han sido los voluntarios y el pueblo», asegura.

La indignación es tal que este hombre dice que el Gobierno «los ha dejado morir» y que los políticos lo único que quieren es «poder y dinero» aunque tengan que acabar con las pequeñas y medianas empresas. «Que dimitan todos. No nos fiamos de nadie ya. Estamos indefensos, desesperados», dice.

Otra empresaria, Angie, que es la dueña de una peluquería en este municipio, revela que ha tenido que pagar la Seguridad Social de tres trabajadores y la cuota de autónomos. Ahora bien, su negocio no está funcionando y su local incluso carece de luz. «Ayer cortaron la luz y estamos esperando a que venga el técnico», comenta.

Esta mujer mantiene la esperanza de que el Estado les ayude aunque reconoce que se siente abandonada por el Gobierno. Pide que le perdonen los gastos que conlleva un negocio, al menos, hasta que pueda volver a reanudarlo. «Estamos esperando a que nos digan algo», dice en referencia a las ayudas que ha solicitado.

Para, Rosario, la dueña del único hostal de Paiporta, la sensación de abandono es absoluta. Comenta que ha mantenido abierto su negocio y que incluso ha alojado a voluntarios en él totalmente gratis. «Ya no puedo más. Yo también soy una persona afectada. A mi quien me ayuda», dice esta empresaria que ha tenido que pagar los gastos de los inquilinos de su propio bolsillo. «A ver si alguien dice algo. Aquí estoy esperando y todavía nadie me ha devuelto nada», dice esta hostelera que reconoce que no quiere saber nada del Gobierno. «Que dimitan», afirma.

Los talleres mecánicos también negocios muy afectados por la DANA. Juan José, el dueño de uno de ellos lo sabe bien. En su local entró el agua y todavía no ha reanudado su actividad con normalidad. «He tenido que hacer un ERTE. Tengo que seguir pagando gastos y estoy esperando a que me concedan alguna ayuda. Lo he puesto en manos de una gestoría para que me ayuden», reconoce este empresario.