Margarita Robles abronca a una afectada por la DANA y le dice que la limpieza depende de los alcaldes

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha regresado este viernes a Paiporta, una de las localidades más afectadas por la DANA, para comprobar de primera mano el trabajo que están realizando sobre el terreno los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La visita, sin embargo, no ha estado exenta de momentos de sobresalto, como el incómodo episodio vivido en un garaje inundado por la tormenta. En un vídeo grabado del momento se observa cómo la ministra abronca a la vecina, culpando a los alcaldes de los problemas en la reconstrucción.

Robles escudó el retraso en las labores de limpieza de los garajes públicos en que no son prioritarios y en que la responsabilidad de jerarquizar el orden corresponde a los alcaldes y no a ella. «Los militares están trabajando, y te digo, quien tiene que dar las instrucciones que no somos nosotros, subsidariamente. Yo no tengo la culpa», le dice a los vecinos. Uno le pregunta que quién tiene entonces la responsabilidad, a lo que responde: «Los alcaldes y el Cecopi». Le preguntan si los alcaldes han decidido que no se limpien los garajes privados, y la ministra le responde que «primero los garajes públicos, y luego los privados». En ese momento, una vecina le pregunta que entonces «a qué viene aquí», y pregunta que le sienta bien, por lo que la abronca.

Antes de este episodio, la ministra había manifestado su «orgullo» por contar con unas Fuerzas Armadas «tan profesionales, tan entregadas y tan empáticas». Algo que han refrendado los propios destacados en el terreno: «Todo el mundo está volcado en poder ayudar a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana».

De hecho, han precisado que hay «personal que estaba, por ejemplo, de baja paternal que se ha incorporado a las tareas de limpieza o reparto de alimentos, entre otras».

A día de hoy, la extracción de lodo y la limpieza sigue centrando buena parte de los trabajos, sin olvidar la importancia de focalizar esfuerzos en los colegios y los locales comerciales ubicados en los bajos, para que la normalidad «sea una realidad cuanto antes».

«Ayudar a limpiar los colegios, que los niños puedan ver a sus compañeros y recuperar las rutinas es uno de los apoyos más satisfactorios que podemos ofrecer», han señalado los integrantes de la UME en Paiporta, donde la ministra ha recibido la última información en el Puesto de Mando ubicado en esta localidad.