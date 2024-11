Margarita Robles: «En una emergencia la UME va a salvar vidas no a hacer fotos»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado claro este sábado que en una situación de emergencia la labor de la UME, en particular, y de las Fuerzas Armadas, en general, es rescatar personas y salvar vidas, «no hacer fotos». La ministra ha respondido a algunos vecinos de los municipios afectados por la DANA que criticaban que hubiesen llegado a sus pueblos antes determinados influencers que los militares. Margarita Robles ha acompañado al jefe de la UME, el teniente general Javier Marcos, durante una comparecencia ante los medios tras la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA: «En una labor de emergencias uno va a rescatar, a salvar vidas, no va sólo a hacerse la foto. Para poder salvar vidas hace falta llegar a los sitios con maquinaria y, desde luego, desde el primer minuto la UME iba con la maquinaria adecuada», ha señalado Robles.

La ministra Margarita Robles ha puesto de relieve la importancia del uso de drones y helicópteros que permitieron rescatar a personas y recuperar cadáveres frente a los que «van solo a hacer una foto», de los que ha dudado que hayan salvado alguna vida.

Por su parte, Marcos ha emplazado a preguntar a los influencers cómo llegaron, si bien ha aclarado que la ley impide entrar en una zona de emergencia salvo que lo autorice el director técnico de la emergencia.

Durante estos días famosos e influencers han acudido a las zonas de Valencia afectadas por la DANA,UME que arrasó más de 70 localidades el pasado 29 de octubre. Algunos han ido a hacerse fotografías y otros a ayudar a los damnificados por la DANA. Entre ellos, han destacado Miguel Ángel Silvestre, Paz Padilla, Miguel Bernardeau, la cantante Aitana, la presentadora Sonia Ferrer o el marido de Tamara Falcó, Íñigo Onieva.

Entre las influencers que han sido criticadas, destaca Marina Barrial, que compartió su viaje a Valencia junto a una reflexión sobre la importancia de vacunarse. La joven ha subido una publicación a sus redes sociales en la que ha explicado que se había vacunado para visitar Valencia con total seguridad.

«Al final me he vacunado. Mañana salgo para Valencia» Valencia no es el Congo. No necesitas ponerte ninguna vacuna antes de viajar. Aunque vayas a repartir alimentos, a hacerte fotos con tu «look DANA» o a recoger escombro. No.pic.twitter.com/iumhaFNPLa — Enfermera Saturada 🫀 (@EnfrmraSaturada) November 8, 2024

Entre los usuarios de internet, se resaltan los comentarios del conocido Enfermera Saturada: «Valencia no es el Congo. No necesitas ponerte ninguna vacuna antes de viajar. Aunque vayas a repartir alimentos, a hacerte fotos con tu look DANA o a recoger escombro. No». Además, añadió, en referencia a los voluntarios de última hora: «En el caso de necesitar alguna vacuna, no sirve de nada ponértela justo el día anterior a viajar».

Suben a 225 los muertos por la DANA

El número de muertos por la DANA se ha elevado a 225, según los últimos datos oficiales del Gobierno. Del total de fallecidos, 217 son en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. En total, se han practicado 225 autopsias. Las víctimas han sido identificadas y 209 cuerpos se han entregado ya a sus familiares. Las Fuerzas Armadas han realizado 1.783 misiones y, entre otras labores, se está dando apoyo de reconocimiento de gases tóxicos en los colectores de la red de alcantarillado y se han inspeccionado 617 garajes y sótanos.