La UE insta a Sánchez a sentarse con la Junta sobre el plan andaluz de regadíos y Doñana

La Unión Europea quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez se siente con la Junta de Andalucía sobre Doñana y el plan de regadíos que promueven PP y Vox. Y así se lo ha trasladado este miércoles el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevičius, a la portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat.

«El comisario de Medio Ambiente asegura que es obvio que el Gobierno de Sánchez ha de reunirse ya con la Junta de Andalucía sobre Doñana», ha manifestado Montserrat en declaraciones a los medios de comunicación junto al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y el eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido tras reunirse con Sinkevičius.

Además, la portavoz de los populares europeos ha exigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que «cese sus ataques a la Junta de Andalucía y a los andaluces y se reúna de una vez con el Gobierno de Juanma Moreno».

El martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera manifestó que el Gobierno no negociará nada con la Junta sobre este asunto hasta que PP y Vox no retiren su proposición de ley, un texto que Sánchez calificó horas después de «atropello» al ecosistema de Doñana. Y ello, pese a que la iniciativa no afecta al Parque Natural, sino que trata de dar soluciones a los problemas de regadío que afectan a agricultores de terreros a 30 kilómetros de Doñana.

Montserrat ha recordado al comisario que desde la Junta de Andalucía llevan 5 meses reclamando al Gobierno de España una reunión para tratar este problema que afecta a «cientos de agricultores en la corona norte de Doñana, sin que el Gobierno atienda estas peticiones».

«Neutralidad»

Asimismo, la portavoz del PP y el presidente Weber han pedido al comisario «neutralidad» en sus comunicaciones, especialmente en un momento en el que España está en campaña electoral. «El comportamiento del comisario en este caso que afecta a España está siendo simplemente inaceptable para el Grupo del Partido Popular Europeo, es evidente que todos queremos buscar una solución, pero el comisario está tomando una actitud muy partidista. Exigimos respecto para el gobierno regional de Andalucía», ha declarado Manfred sobre Sinkevičius, cercano a Los Verdes.

De hecho, tal y como ha publicado OKDIARIO este miércoles, en el PP tienen constancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez no está actuando de forma limpia en Bruselas en relación a la futura ley de regadíos. Fuentes de la dirección del PP consultadas por este periódico acusan a Moncloa de «maniobrar» contra el Gobierno andaluz en este asunto y de «azuzar» a los representantes comunitarios contra este Ejecutivo autonómico.

Además, afirman que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, trasladó en su reunión de hace unos días con Sinkevičius que la Comisión no tenía «todos los datos» sobre la ley andaluza de regadíos, que en ningún momento pone en riesgo el ecosistema de Doñana. Fernández-Pacheco aprovechó la cita para «ampliar» al comisario los pormenores de la proposición de ley, que no afecta al ecosistema natural. Pese a que un portavoz comunitario declaró que «podría degradar el humedal protegido».

Por su parte, el eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido, que también ha participado en la reunión, ha exigido «no utilizar Andalucía como campo de batalla electoral, más cuando lo único que está haciendo la Junta es trabajar para dar una solución a esta situación, que se arrastra desde hace muchos años y que afecta a los agricultores de la zona».

Los dirigentes del PP en Bruselas han advertido que el comisario no puede entrar en el juego del Gobierno socialista, que «quiere hacer campaña a costa de ir contra los intereses de España en Bruselas».