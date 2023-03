La trama del ‘Tito Berni’ se jactaba de sus contactos en el PSOE: «¿A quién controlamos?»

Los protagonistas de la trama Mediador, que involucra al ahora ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, presumían ante los empresarios con los que negociaban las comisiones por contratos públicos de tener grandes contactos dentro de las corporaciones locales de la isla de Tenerife. Especialmente, en aquéllas en las que gobierna el PSOE en solitario o en pacto con Coalición Canaria. En un nuevo audio al que ha tenido acceso OKDIARIO, Marco Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador) conversa con el ex director general de Ganadería canario Taishet Fuentes y con un empresario no identificado sobre los municipios en los que puede hacer negocios.

«Vamos a ver, yo te podría meter. Te digo dónde se podría hacer algo. Se podría hacer en La Orotava. En Adeje, Guía de Isora, Arona, Arico. Granadilla… Estos son los que pagan. Y después te podría meter en Candelaria, en Güímar. ¿Cuántos quieres de esos?». Así le explica El Mediador a su interlocutor, cuyo nombre no aparece en la grabación, los ayuntamientos en los que hay obras susceptibles de asumir y donde la trama tiene hilos.

El propio Navarro Tacoronte le pregunta a Taishet Fuentes, sobrino del Tito Berni, por sus contactos en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (155.000 habitantes), gobernado por el PSOE: «¿A quién controlas en La Laguna, en el ayuntamiento? ¿A quién tenemos?», le plantea El Mediador en presencia del empresario.

«Amiga del PSOE»

El trasfondo de la conversación, que se produce en 2021, son una serie de proyectos y obras públicas municipales de diverso alcance con las que la trama tentaba a empresarios. En medio de ese diálogo, El Mediador le dice al empresario: «Mira, te voy a meter. A ver. Vamos a hacer una cosa. Yo sé que MUVISA (Sociedad Municipal de Viviendas de La Laguna) lo lleva la gerente, que es una amiga que es del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna».

A lo largo de toda la conversación se plantean más de una docena de posibles contratos y oportunidades empresariales. «Escucha, ¿sabes de cuánto dinero estamos hablando? ¿Del proyecto? 10 millones. Y eso sólo es un proyecto, hay cuatro», insiste El Mediador. Minutos después, cuando ya le ha desgranado sus contactos a nivel municipal que pueden hacer posibles esos contratos, el hombre que hacía de intermediario entre empresarios y políticos le dice al empresario, entre risas: «Se te ponen los dientes largos, ¿eh?

Ayuntamientos

De la lista de ayuntamientos que cita El Mediador en esta conversación, la gran mayoría están bajo el control político del PSOE. Arona, Adeje, Guía de Isora o Candelaria tienen corporaciones gobernadas por los socialistas.

En otros casos, como Arico, Güímar, La Orotava o Granadilla, el ayuntamiento está en manos de Coalición Canaria, aunque en casi todos ellos hay gobiernos de coalición con el PSOE o pactos para repartirse la legislatura.

Domingo Fuentes

Era el Fuentes que faltaba en la ecuación, el último cargo socialista de la familia que quedaba por vincular con la trama Mediador. Domingo Fuentes Curbelo, hermano del ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, y director insular (subdelegado del Gobierno) en Fuerteventura, histórico socialista local, conversó con El Mediador sobre una grave crisis política en el Cabildo de Fuerteventura que amenazaba con desalojar al PSOE de la entidad insular. El Mediador instó a Domingo Fuentes a «hablar con su hermano (el Tito Beni)» para que hiciese de negociador en esta crisis desde Madrid. En la conversación, El Mediador le pregunta: «¿Cuánto presupuesto maneja la Delegación del Gobierno?».

Una de las vías que mantiene abierta la investigación policial sobre el caso Mediador es el presunto papel que pudo jugar Domingo Fuentes Curbelo en los entresijos de la trama. El hombre designado por el Gobierno de Pedro Sánchez para representarle en Fuerteventura, hermano del Tito Berni, no había aparecido vinculado de forma alguna al caso -más allá de su relación de parentesco-. Pero un audio al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, que recoge una conversación telefónica mantenida en febrero de 2021, le sitúa en contacto con El Mediador. Y sobre la mesa no había temas intrascendentes precisamente.

El Mediador introduce a continuación el asunto prioritario de la conversación: «Le voy a decir quién me llamó hoy. Domingo, vuelvo a repetirte, entre usted y yo, ¿vale?, porque a mí me pueden llamar la atención». Fuentes le contesta: «Lo que tú me cuentes se queda aquí. Como si no me hubieras llamado. Yo tengo la información, pero tú despreocúpate por eso».