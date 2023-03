‘El Mediador’ maniobró con el hermano del ‘Tito Berni’ para que el PSOE mantuviese el Cabildo de Fuerteventura

Era el Fuentes que faltaba en la ecuación, el último cargo socialista de la familia que quedaba por vincular con la trama Mediador. Domingo Fuentes Curbelo, hermano del ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, y director insular (subdelegado del Gobierno) en Fuerteventura, histórico socialista local, conversó con Marco Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador) sobre una grave crisis política en el Cabildo de Fuerteventura que amenazaba con desalojar al PSOE de la entidad insular. El Mediador instó a Domingo Fuentes a «hablar con su hermano (el Tito Beni)» para que hiciese de negociador en esta crisis desde Madrid. En la conversación, El Mediador le pregunta: «¿Cuánto presupuesto maneja la Delegación del Gobierno?».

Una de las vías que mantiene abierta la investigación policial sobre el caso Mediador es el presunto papel que pudo jugar Domingo Fuentes Curbelo en los entresijos de la trama. El hombre designado por el Gobierno de Pedro Sánchez para representarle en Fuerteventura, hermano del Tito Berni, no había aparecido vinculado de forma alguna al caso -más allá de su relación de parentesco-. Pero un audio al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, que recoge una conversación telefónica mantenida en febrero de 2021, le sitúa en contacto con El Mediador. Y sobre la mesa no había temas intrascendentes precisamente.

En el audio puede escucharse a Domingo Fuentes contarle a El Mediador las dificultades para contactar con su hermano Juan Bernardo: «Llevo yo mandándole mensajes, cuando tengas un momento… pero como él está tan apurado, corre p’aquí corre p’allá…». Fuentes le confiesa a El Mediador que ve difícil contactar con él porque al día siguiente tiene «junta local de seguridad, va con el capitán de la Guardia Civil a Pájaras».

El Mediador introduce a continuación el asunto prioritario de la conversación: «Le voy a decir quién me llamó hoy. Domingo, vuelvo a repetirte, entre usted y yo, ¿vale?, porque a mí me pueden llamar la atención». Fuentes le contesta: «Lo que tú me cuentes se queda aquí. Como si no me hubieras llamado. Yo tengo la información, pero tú despreocúpate por eso».

Crisis del PSOE

En aquel momento, el socialista Blas Acosta era presidente del Cabildo de Fuerteventura, la entidad gubernamental que rige en la isla, y su continuidad estaba en entredicho. Coalición Canarias se estaba moviendo para desalojarle mediante una moción de censura, tras no conseguir aprobar los presupuestos para ese año en curso.

«Dile a Blas que haga lo posible por sentarse con Claudio. Sólo ellos dos», le dice El Mediador. Claudio, por el contexto de la conversación, es Claudio Gutierrez, ex senador y por aquel entonces portavoz del PP en el Cabildo de Fuerteventura. «Vale…vale», le responde Domingo Fuentes.

Navarro Tacoronte desvela a su interlocutor el chivatazo que ha recibido, de alto nivel, que apunta a que la posición del PSOE en Fuerteventura puede sufrir en breve un duro revés. La fuente que adelanta esa ‘jugada’, según El Mediador, es Fernando Clavijo, presidente de Canarias por Coalición Canaria entre 2015 y 2019.

-El Mediador: Yo tuve una conversación con Clavijo la semana pasada.

-Domingo Fuentes: ¿Con quién? ¿Con Fernando Clavijo?

-El Mediador: Sí, sí. Van a tirar la casa por la ventana con tal de coger el Cabildo. Porque fíjate la mala idea que tienen ellos. Dicen, rompemos Fuerteventura y rompemos el Gobierno de Canarias. ¿Lo vas cogiendo?

‘Tito Berni’

Tras plantear el problema que se le avecina al PSOE, en la conversación aparece de nuevo el nombre de Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni:

-El Mediador: He quedado en hablar con Juan, con tu hermano, ahora como en media horita. Le voy a llamar y le voy a decir lo mismo que te estoy diciendo a ti. Se lo voy a decir a él, o Blas espabila o le levantan. Acuérdate.

-Domingo Fuentes: Sí, sí… hombre, yo creo que él se está moviendo y yo no he hablado con él, porque yo también ando muy liado con esto de las pateras. No me dejan en paz. Todavía no he despachado una y ya estoy con otra, y me vienen de 70 en 70.

Fuentes, como Director Insular en Fuerteventura (figura semejante a la de un subdelegado del Gobierno), gestionaba en aquellos días el aumento significativo de llegadas de pateras a las costas canarias. Nada más mencionar las pateras, El Mediador salta como un resorte: «Mira, Domingo, ¿qué presupuesto tenías tú en la Delegación del Gobierno?.

Negocios

La conversación deja a un margen el asunto político que se gestaba en el Cabildo de Fuerteventura -y que terminaría desalojando a Blas Acosta- y entra en el terreno de los posibles negocios. Domingo Fuentes le responde a El Mediador que su departamento «no tiene ningún presupuesto. Cero».

«¿Cero? ¿Por qué?», le cuestiona El Mediador. «No tenemos nada. Todo, todos los gastos de las direcciones insulares, la dirección del gobierno, todo eso, depende del gobierno central. Si necesitamos un bolígrafo o cualquier cosa tenemos que pedirlo el año siguiente y nos lo mandan. Si un fontanero o un electricista presenta una factura, se manda a Madrid y le hacen el ingreso en cuenta, pero todo está centralizado», le explica Domingo Fuentes.

El Mediador no se desanima y le explica el negocio que tenía en mente: «Te lo comento porque la empresa estatal que trabaja para el Estado, la de los drones, está en Canarias, ¿oíste? Y yo quiero un hombre, principalmente en Fuerteventura…». «Bueno, no te líes, mañana te paso copia del expediente, y te paso la copia del tema este del quiosco», dice antes de se corte la grabación.

El clan Fuentes

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el ahora ex diputado del PSOE que conforma la pieza central de la trama de corrupción del caso Mediador, proviene de una familia con gran poder político en Fuerteventura y en Canarias. Su hermano, Domingo, fue vicepresidente del Cabildo de la isla y ahora es subdelegado del Gobierno en Fuerteventura. Su sobrino, Taishet Fuentes, trató de ser senador por el PSOE y terminó heredando -precisamente del Tito Berni- la Dirección General de Ganadería de Canarias. La misma que movía algunos de los negocios de la trama. Los Fuentes se convirtieron en un clan, una auténtica familia política dentro del PSOE que acumuló poder hasta que la burbuja explotó en las cenas de Ramsés y las juergas con prostitutas en el club Sombras de Madrid.

El apellido Fuentes ha estado inscrito en las últimas décadas en la placa de muchos despachos de ayuntamientos, en el Cabildo y en el Gobierno canario. También en el Senado y en el Congreso. La familia Fuentes, un clan desconocido en España hasta que saltó a la palestra el Tito Berni, inició su andadura política de la mano de Domingo, el hermano mayor de Fuentes Curbelo. El hombre que les abrió de par en par el PSOE canario.

Actualmente, Domingo es el delegado de la Administración del Estado en Fuerteventura. Anteriormente fue senador y vicepresidente del Cabildo Insultar de Fuerteventura. Y en el PSOE majorero, una institución durante décadas. El hombre fuerte.