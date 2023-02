Tamames comunica a Vox que no defenderá sus ideas sobre el aborto, la eutanasia y la violencia de género

Las negociaciones entre Ramón Tamames y Vox atraviesan un momento delicado y decisivo. El economista ha puesto pie en pared con determinados temas sobre los que no quiere hablar en su discurso porque tienen un marcado carácter ideológico. En este sentido, fuentes cercanas a la negociación han revelado que «hay tensión en las negociaciones» porque Tamames se niega a incluir cuestiones como el aborto, la eutanasia o la ley de violencia de género. Estos asuntos, que son capitales para Vox, no lo son para el catedrático que quiere pronunciar un discurso «elevado y técnico» sobre el estado de la nación y dirigido «a todos los españoles». En este sentido, según ha podido saber OKDIARIO, Tamames pretende dar su opinión en libertad sin verse condicionado por la ideología de ningún partido.

Ahora bien, lejos de haber disputas irreconciliables, las negociaciones continúan. Pero, ¿a qué se debe tanta espera? OKDIARIO ha sabido a través de fuentes cercanas al economista que la tardanza en la designación de Tamames tiene como causa principal la creación de «un programa de Gobierno solvente». «Quieren hacer las cosas bien», han dicho. Además, el catedrático también quiere revisar el discurso de Abascal, que presentará la moción ante el Congreso, antes de confirmar su candidatura y Vox quiere asegurarse de que la disertación del economista no suponga una enmienda a ninguna política de la formación.

Así las cosas, la próxima cita será el próximo miércoles en casa de Tamames, donde seguirán las conversaciones. Sin embargo, a esa reunión, previsiblemente, ya no acudirá Abascal sino su mano derecha, Kiko Méndez Monasterio, que es la persona encargada de representar a Vox en este intercambio de propuestas. Méndez Monasterio, que ya se reunió el pasado miércoles con Tamames mientras Abascal se encontraba en el Congreso de los Diputados, le pidió al economista que se abstuviera de hablar con la prensa hasta tenerlo todo cerrado para evitar exponer cada paso de las negociaciones. «Sin prensa. Esa ha sido la condición», han confesado las mismas fuentes.

Plan B

Desde que la formación conservadora anunciara hace más de 50 días que presentaría una moción de censura contra el Gobierno se han barajado distintos nombres de personajes relevantes. Los de Abascal dijeron que querían un candidato independiente y tanto el partido como su fundación de ideas, Disenso, se pusieron a buscar a la persona adecuada para derrocar a Pedro Sánchez. Nombres como, Carlos García Adanero, Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Rosa Díez o Joaquín Leguina fueron descartados por uno u otro motivo hasta que dieron con Ramón Tamames.

La formación conservadora no contempla otro candidato que no sea Tamames. «No se barajan más nombres. Los hubo en el pasado, pero por una razón o por otra quedaron fuera de juego», han revelado fuentes cercanas al catedrático. Ante este panorama, Tamames sería la única opción para presentar y defender la moción de censura. El plan B, en todo caso, sería que la encabezará de nuevo el propio Abascal, como ya hizo en 2020.