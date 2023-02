El economista y ex miembro del Partido Comunista de España, Ramón Tamames (Madrid, 1933), está valorando la propuesta de Santiago Abascal para liderar la moción de censura que Vox quiere presentar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Él mismo ha confesado a OKDIARIO que se encuentra con fuerza para regresar al Congreso de los Diputados y que está considerando el ofrecimiento. «Sería tonto si no lo hiciese», afirma.

Ahora bien, el catedrático ha matizado que todavía no ha aceptado capitanear la iniciativa de Vox y que «lo está estudiando». ¿Por qué Abascal le ha planteado a un histórico de la izquierda encabezar su moción de censura? La respuesta está en la relación que Tamames mantiene con el escritor Fernando Sánchez Dragó, patrono de la fundación de Vox, Disenso. Ambos intelectuales, que conservan una amistad que se remonta a los tiempos de la lucha antifranquista, guardan en común su preocupación por la actual situación política.

La experiencia vital de Ramón Tamames está repleta de logros profesionales desde los inicios de la democracia española. Además de ser catedrático de Estructura Económica, es uno de los firmantes de la Constitución de 1978. También ostenta la cátedra Jean Monnet de la UE y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y medalla de Oro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas.

PREGUNTA.- ¿Por qué un ex comunista como usted está ahora con Vox? ¿Qué le atrae de este partido?

RESPUESTA.- Quiero aclararle que yo fui miembro del PCE, pero éramos peceros más que comunistas. El propio Carrillo, cuando nos fuimos marchando del partido, decía que no éramos comunistas. Lo que pasa es que quisimos luchar contra el franquismo y el único partido que había era el Partido Comunista de España. Pero yo fui el primero que le dije a Carrillo que en el primer Congreso libre del partido había que quitar la dictadura del proletariado y la ciencia del marxismo leninismo.

P.- ¿Qué le atrae de Vox?

R.- En Vox no veo sino un partido constitucionalista, que tiene planteamientos patrióticos. Utilizan la bandera, el himno nacional y hacen crítica a determinadas situaciones actuales. Pero lo exponen democráticamente en el Congreso. Si me llaman ellos para que dé mi opinión sobre el estado de la nación, tonto tendría que ser para no considerar la propuesta. Otra cosa es aceptarla, pero considerarla tendría que considerarla.

P.- ¿Todavía no la ha aceptado?

R.- Aceptado, todavía no. Estamos estudiando el tema y si la semana que viene nos ponemos de acuerdo, pues sí, iré al Parlamento. Si no, no ha pasado nada.

Santiago Carrillo, Ramón Tamames y Manuel Fraga en la Transición.

P.- ¿Fue Abascal quien contactó con usted o fue usted quien contactó con él?

R.- Bueno, hemos estado en su despacho, aquí, en mi casa y muy bien. Hemos hablado muy claramente. Y esa tercera reunión yo creo que puede ser más decisoria.

P.- ¿De qué hablaron en esa primera reunión?

R.- Pues del Estado, del país. Creen que la moción de censura es válida todavía, a pesar de que estamos en el mes de febrero y ante un ciclo electoral. Y ése es un tema en el que no entro.

P.- ¿Por qué cree que Vox le ha elegido a usted para liderar esta moción de censura?

R.- Pues muy sencillo, porque está ahí Fernando Sánchez Dragó. Fernando y yo nos conocemos desde el año 56, cuando estuvimos juntos en la cárcel de Carabanchel. Somos amigos desde entonces y Fernando ha seguido mi vida como yo he seguido la suya como gran escritor. Cuando en el partido han discutido del tema, dijo: Tamames podría ser el mejor candidato. No le voy a llevar la contraria en ese aspecto. Yo a Fernando le tengo un gran afecto.

P.- ¿Cree que con su presencia Vox pretende dividir a la izquierda?

R.- No, yo creo que no, creo que lo que quieren es hacer una crítica al Gobierno, pero una crítica con sensatez y fundamentos. Y yo, claro, perdona que me ponga esa medalla, pero tengo un libro que se llama Estructura Económica de España que, por cierto, le regalé al presidente Sánchez y me dio las gracias. En cierto modo, quieren tener la opinión de una persona que no está militando en ningún partido político, pero que tiene sus ideas de lo que debe ser España. Hay partidos que quieren romper España o marcharse. En cambio, hay otros que apoyan muy claramente la unidad nacional, que son los constitucionales, el PSOE, el PP y Vox.

P.- ¿Cuál cree que será la reacción de Pedro Sánchez si usted sube a la tribuna del Congreso?

R.- No lo sé. Yo le veo en una actitud siempre explicativa, con sus fondos de mayor o menor realismo y mayor o menor verosimilitud. No tengo nada contra él en sentido personal y, políticamente, creo que hay elementos de su Gobierno que son criticables y otros que han estado bien. La pandemia, por ejemplo. Yo creo que, dentro de lo que cabe, salimos mejor de lo que esperábamos.

P.- Según su opinión ¿por qué hay que echar a Pedro Sánchez?

R.- Yo no pienso que sea una moción de censura simplemente para echar a Sánchez. Yo no quiero echar a nadie. Se trata de personalizar las responsabilidades de un Gobierno de un país de 47 millones de habitantes.

P.- El tema de su edad también ha estado en boca de muchos durante estos días. Usted tiene casi 90 años. ¿Se ve con fuerzas de aguantar un discurso de una hora y un debate tan largo?

R.- ¿Cómo no me voy a ver con fuerzas donde he estado siete años y donde he pronunciado 50 discursos o más? Estuve en Zamora hace dos meses para discutir un tema de política laboral y estuvimos dos horas y media sin parar y me encontré bien. Nos fuimos a una tasca y nos tomamos unas buenas cervezas y feliz. O sea, que me encuentro bien y con fuerza.

P.- Muchos piensan que una moción de censura en estos momentos no tiene ninguna utilidad porque no dan los números en las votaciones. ¿Por qué presentar entonces una moción de censura a diez meses de las elecciones?

R.- Está en el reglamento del Congreso, en la Constitución. Ellos sabrán por qué quieren presentarla ahora. Yo ya le he dicho antes que cuando recibo una oferta, la estudio. Hay que acostumbrarse a estas cosas. Como hay que acostumbrarse al artículo 155. Si quieren criticar al Gobierno desde una postura más independiente y buscan a un candidato para que haga de experto, es normal.

P.- En ese sentido, ¿qué criticaría del Gobierno?

R.- No se lo voy a decir ahora porque lo estoy escribiendo por si finalmente digo que sí. Punto final.