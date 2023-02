El líder de Vox, Santiago Abascal, negocia con el catedrático y economista Ramón Tamames para que sea el candidato de su formación en la moción de censura que anunció contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente de Vox se ha reunido con Tamames este miércoles y «no es la primera vez», según ha revelado Abascal. «Hemos quedado en seguir con las conversaciones», ha apuntado el líder de la tercera fuerza a nivel nacional.

«Esta mañana me he reunido con Ramón Tamames. No es la primera vez. Coincidimos en que la situación de España requiere una profunda reflexión de los representantes de la soberanía nacional», ha señalado Santiago Abascal en un mensaje colgado en las redes sociales. «Esa reflexión podría articularse mediante la moción de censura prevista en el artículo 113 de la Constitución. Hemos quedado en seguir con las conversaciones», ha apostillado Abascal en otro mensaje. De momento, Tamames no ha respondido a la oferta de Vox.

Hemos quedado en seguir con las conversaciones — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) February 1, 2023

Ramón Tamames nació en 1933 en Madrid. Comenzó su trayectoria política como activista estudiantil en la década de los 50. Fue diputado del PCE en el Congreso, en la misma legislatura en la que se aprobó la Constitución de 1978. Entre 1979 y 1981 fue concejal y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, con Enrique Tierno Galván al frente del Consistorio de la capital. En 1985, dejó las filas del PCE y se incorporó a IU, formación que él ayudó a fundar. Cuatro años después ingresaría en Centro Democrático y Social (CDS), el partido del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez. Poco tiempo después optó por abandonar la política. Es catedrático de economía y doctor Honoris Causa. Es autor de obras destacadas como Estructura económica de España (1960), La era de Franco (1973), La Unión Europea y el Euro (1997) o El siglo de China (2007).

El histórico parlamentario se encuentra estudiando la oferta de Santiago Abascal para ser el candidato de Vox en la moción de censura contra Pedro Sánchez, según ha adelantado Vozpópuli. Ramón Tamames tiene previsto responder a Vox en las próximas horas. Las razones de Tamames para aceptar esta oferta sería las consecuencias desastrosas provocadas por la ley del Sólo sí es sí, impulsada por la ministra Irene Montero, o la renovación del Tribunal Constitucional.