Zasca de Abascal a Iglesias por querer irse de España si gobierna Vox: «Como Puigdemont, por algo será»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparado a Pablo Iglesias con el fugado Carles Puigdemont por la amenaza que el ex dirigente de Podemos ha lanzado en caso de que gobierne Vox. «Muchos nos vamos a tener que ir a vivir a otro país ante el aplauso de buena parte de los medios de comunicación», ha dicho Iglesias. El líder de la formación conservadora ha respondido a Iglesias en sus redes sociales: «Ya empiezan a amenazar con marcharse de España, como Puigdemont. Por algo será».

Ya empiezan a amenazar con marcharse de España, como Puigdemont. Por algo será. https://t.co/HWHXg0gs8w — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 30, 2023

Son enfrentamientos de Abascal con Iglesias son habituales. Durante una sesión parlamentaria en 2021, el presidente de la formación conservadora despedía al dirigente podemita de la política calificándolo de «contratista de matones». Este calificativo fue utilizado por Abascal para referirse a los escoltas privados de Iglesias los cuales algunos eran miembros del grupo ultra Bukaneros, detenidos por agredir a la policía y a miembros de Vox durante un mitin del partido verde en Vallecas.

Asimismo, el líder de Vox también arremetió contra Iglesias durante un acto de precampaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid donde dijo que el ex dirigente podemita «se debería cortar el moño el 4 de mayo y retirarse de la política». Además, Abascal no sólo le exigió que dejase la política sino que le instó a que se fuera de España: «Que se vaya a Cuba o a Venezuela», dijo el presidente de la formación conservadora en una acto del partido.

Con estas palabras sobre Vox no es la primera vez que Iglesias cuestiona el funcionamiento de la democracia en España. El ex vicepresidente segundo aseguró, en plena campaña para las elecciones en Cataluña en 2021, que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión (Oriol Junqueras, de ERC) y otro en Bruselas [en referencia a Puigdemont]».