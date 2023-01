«No hablo sobre mi agenda privada y seguiré sin hacerlo», con estas contundentes palabras, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha evitado hacer declaraciones sobre el encuentro secreto que mantuvo con el ex director de El País Juan Luis Cebrián y que desveló en exclusiva OKDIARIO. A pesar de que la reunión tuvo lugar en uno de los despachos de la fundación de Vox, Abascal ha rechazado dar más información sobre esta cita que cataloga de privada. El líder de Vox no ha desmentido este sorprendente encuentro que el propio periodista Juan Luis Cebrián ha confirmado a este diario. Además, según ha podido saber OKDIARIO, la reunión fue a petición propia del líder de Vox.

Llama la atención como dos personajes tan antagónicos han querido tener un encuentro. Mientras Cebrián lleva años fustigando con su pluma a Vox, Abascal es a su vez crítico con medios progresistas como El País. El que fuera director de este diario llegó a decir que había que trazar una línea roja -establecer un cordón sanitario- para aislar a Vox. Además, también desde El País, Cebrián comparó la marca de Abascal con el olor a viejuno del franquismo sociológico en uno de sus artículos periodísticos. Sin embargo, esta pugna ideológica no ha sido un impedimento para reunirse en secreto.

El encuentro ocurrió unos días antes de Nochebuena. Santiago Abascal tomó la iniciativa después de que Julio Ariza, el presidente de El Toro TV, entrevistara a Juan Luis Cebrián, el pasado 16 de diciembre, en El Gato al Agua. En dicho programa, el que fuera el máximo dirigente de El País, fue crítico con el Gobierno llegando a asegurar que «Pedro Sánchez ha sido el presidente que más ha dividido a los españoles», algo que ya ha asegurado en otras entrevistas cuya ideología está más improntada hacia la derecha. Además, Cebrián dio sus valoraciones sobre el asalto al Tribunal Constitucional del poder Ejecutivo saliéndose de la línea editorial del medio que un día dirigió. Si bien esta entrevista impresionó a más de uno por haberse realizado en una televisión conservadora, más sorprendente aún es que días después se reuniera con el líder de Vox.

Según desveló en exclusiva OKDIARIO el pasado 11 de enero, el encuentro entre Santiago Abascal y Juan Luis Cebrián duró poco más de 50 minutos. El presidente de Vox estuvo acompañado en todo momento por un colaborador del partido durante la reunión. El escenario elegido fue la fundación Disenso que es el think tank que tiene el partido en la zona más acaudalada del barrio madrileño de Salamanca. Este lugar funciona como un laboratorio de ideas y zona de encuentros que marcan la política de acción del partido. Disenso fue fundada durante el verano de 2020 y su patronato está presidido por el propio Abascal.

Pocas son las reuniones privadas que han tenido lugar en Disenso y que han trascendido a la prensa. Sin embargo, los encuentros entre los máximos dirigentes e ideólogos de Vox con personalidades del panorama nacional son frecuentes. Una de ellas es precisamente la reunión secreta con Cebrián que ha desvelado este diario de la que Santiago Abascal no quiere dar detalles. Para el presidente de la formación política Vox, este encuentro forma parte de su vida privada por lo que no debe dar explicaciones por el mismo. Sin embargo, lo que sí ha trascendido a este periódico es que el encuentro fue a petición propia de Santiago Abascal que mostró su interés por reunirse con Juan Luis Cebrián tras su entrevista en El Toro TV con Julio Ariza.

Conversación tranquila

Si bien Santiago Abascal ha rehusado hacer declaraciones, Juan Luis Cebrián sí las ha dado. En una conversación telefónica con el periodista ha tildado el encuentro de «una conversación tranquila y bastante agradable». «En las circunstancias en las que vivimos es importante hablar con todo el mundo que quiera hablar», afirmó Cebrián sin querer ocultar este encuentro.

Asimismo, el ex director de El País también ha tenido unas palabras para el presidente de la marca Vox. «Abascal tiene un trato agradable que uno no se imagina escuchándolo en la tribuna política. Fue una conversación tranquila, sin ningún propósito. Sólo el de conocerlo. Pero quiero aclarar que también me he visto con mucha gente de Podemos», añade el periodista.

Sin embargo, sus precedentes artículos periodísticos no dicen lo mismo. Son numerosas las ocasiones en las que sobre las líneas de El País se alerta sobre el peligro que podría suponer una formación como Vox. Para el diario progresista, Vox representa a la extrema derecha en España. Algo con lo que el propio Cebrián ha comulgado en diversas ocasiones. Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre, cuando el escritor alertaba del «crecimiento de la extrema derecha». Ahora, quien se reúne en secreto con los líderes de la extrema derecha es el propio escritor.