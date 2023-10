El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha llegado este jueves a Israel. El premier se suma a la lista de líderes occidentales que se han reunido con Netanyahu junto a Von der Leyen, Scholz o Biden. Un listado en el que no está el presidente de turno del Consejo de la UE y presidente español en funciones, Pedro Sánchez. A pesar de este rol que lleva ejerciendo España desde julio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha recibido a Sánchez.

La inestabilidad del Gobierno español en funciones dificulta su presencia internacional. Los problemas internos del Ejecutivo lo presentan como un actor poco serio frente a sus interlocutores mundiales. La situación se ha complicado aún más por la postura respecto a Israel de la parte de Podemos dentro del Gobierno.

El apoyo a Palestina y las condenas de esos ministros provocaron que la Embajada de Israel en España publicara este lunes un comunicado contra el Gobierno de Sánchez. Tachaban algunas palabras de los ministros como “inmorales” y condenaban «enérgicamente» sus declaraciones sobre los ataques de Hamás por lo que la Embajada consideraba «alinearse con este terrorismo». Además, pedía a Sánchez que condenase las declaraciones de sus ministros morados.

Lejos de rectificar, la ministra morada de Asuntos Sociales, Ione Belarra, siguió atacando al estado judío. La ministra pidió este miércoles romper las relaciones diplomáticas y aplicar sanciones económicas «urgentemente» contra Israel. Belarra acusó al país hebreo de cometer un «genocidio planificado» contra los palestinos.

Todo ello mientras los líderes mundiales visitaban Israel para reunirse con Netanyahu. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen fue la primera en viajar al país hebreo junto con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Después fue el turno del canciller alemán, Olaf Scholz, cuya visita estuvo marcada por la amenaza de un ataque aéreo a Tel Aviv. El aviso de esta posible ofensiva le obligó a desembarcar de emergencia de su avión.

El miércoles, Joe Biden voló hasta Israel, donde mostró su «inquebrantable apoyo» al país hebreo. Estaba previsto que se reuniera también con los líderes de Egipto, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, sus interlocutores árabes cancelaron la cita después del ataque a un hospital de Gaza.

El último en visitar Israel ha sido el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. El premier británico ha declarado en su visita de este jueves que quiere que Israel «que gane» la guerra contra Hamás, a quien ha acusado de ser los «nuevos nazis».

I am in Israel, a nation in grief.

I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism.

Today, and always.

סוֹלִידָרִיוּת pic.twitter.com/DTcvkkLqdT

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 19, 2023