Sánchez ofrece a Junts recortar los plazos de investigación de los jueces para que vote la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la posibilidad de recortar los plazos de los jueces para investigar con el fin de que Junts vote a favor de la Ley de Amnistía planteada por el PSOE. Esta medida se realizaría a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y con el fin de beneficiar a los investigados por varios delitos relaciones con el procés separatista, como pide la formación liderada por Carles Puigdemont.

Sánchez ha lamentado que en las últimas semanas se han visto «instrucciones que se prolongan», en alusión a las últimas decisiones judiciales que podrían poner en peligro la amnistía a algunos dirigentes separatistas, como es el caso del prófugo Puigdemont. Por ello, no descarta recortar el tiempo las instrucciones de los magistrados.

«Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas», ha asegurado el dirigente socialista este lunes en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo de La Sexta.

«Yo creo que hay un elemento que hemos visto durante estas últimas semanas, de instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Son elementos que se incardinan perfectamente en una reforma que hemos convalidado en los reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso y es el de la eficiencia de la Justicia», ha afirmado el presidente del Gobierno.

«Será plenamente constitucional»

Pedro Sánchez considera que recortar el plazo de los jueces para investigar «se encardina perfectamente» en la ley de eficiencia de la Justicia que se convalidó hace unas semanas en el Congreso. Esta norma salió adelante en una votación de infarto que se realizó en el Senado al estar la Cámara Baja en obras. La ley de eficiencia de la Justicia salió adelante tras pactar a última hora con Junts el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat.

La intención del presidente del Gobierno no es tocar el texto de la amnistía pero sí una reforma que afecte a la instrucción judicial. «amos a hablar con los grupos parlamentarios para ver exactamente qué márgenes tenemos de mejorar una ley que, insisto, es valiente, es reparadora y, sobre todo, es constitucional», ha afirmado, al tiempo que ha defendido que la Ley de Amnistía «va a salir y va a ser plenamente constitucional».

«No nos moveremos»

La semana pasada no salió adelante la Ley de Amnistía en el Congreso por la falta de apoyos parlamentarios. El PSOE votó a favor de un norma que hace meses negó que fuese a hacer y Junts votó en contra, que fue una de sus condiciones para investir a Pedro Sánchez. El voto de los de Carles Puigdemont en contra provocó que no siguiese con su tramitación parlamentaria. «Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos», advirtió la portavoz de la formación separatista en el Congreso, Miriam Nogueras, durante su intervención en el debate. Junts quiere ampliar la amnistía para blindar también a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov. Sánchez ha descartado este lunes que vayan a plegarse a las exigencias de Junts.

Carles Puigdemont avisó también de que no se moverán del no a la amnistía hasta que se incluyan todas sus exigencias, amenazando incluso al Gobierno de Sánchez con terminar con la legislatura. «No nos moveremos del compromiso de incluir a todo el mundo», advirtió Puigdemont.

Otra opción que el PSOE baraja para ganarse el voto a favor de Junts a la amnistía es reformar el delito de terrorismo en el Código Penal. Los separatistas rechazan esta posibilidad e insisten en que cualquier acto terrorista tenga amparo en la amnistía. En Junts mantienen que ningún hecho cometido durante el proceso separatista catalán puede ser considerado como tal, pese a que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sí ve esa calificación en los delitos cometidos por Tsunami.

Pedro Sánchez fue más allá y el jueves pasado hizo de juez, asegurando que todos los separatistas procesados por la justicia por causas relacionadas con el procés «serán amnistiados». «Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas», aseguró el dirigente socialista en Bruselas.