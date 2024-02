Sánchez dice que acabará la legislatura pese al choque con Junts por la amnistía: «Nos quedan 1.260 días»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que agotará la legislatura hasta 2027 justo en la semana que ha sufrido su mayor derrota parlamentaria por el choque con Junts per Catalunya en relación con la ley de amnistía. Frente a los voces internas y externas que ven difícil que Sánchez pueda seguir gobernando sin el apoyo de Junts, lo que acercaría un adelanto electoral a partir de junio, el jefe del Ejecutivo ha querido referirse a ello en su primer mitin de campaña en Galicia.

Acompañando al candidato del PSOE a la Xunta y diputado por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto con 1.200 personas en Orense, Sánchez se ha referido a las medidas adoptadas por su Gobierno en los dos primeros meses de mandato, y ha sido entonces cuando ha alejado la idea de una repetición de las elecciones. «Todo eso lo hemos hecho en 60 días, imaginaros lo que vamos a hacer en los 1.260 días que nos quedan por delante hasta que termine la legislatura», ha enfatizado.

En esta línea, Sánchez ha recalcado que «vamos a hacer grandes cosas en los 1.260 días que nos quedan de legislatura», un tiempo, que ha incidido, «se nos van a hacer muy cortos porque tenemos tenemos tantas cosas por hacer, cambiar y avanzar…», ha subrayado. En cambio, ha proseguido, «a otros, a Feijóo y a Abascal, se les van a hacer extraordinariamente largos, pero esa es la democracia», ha dicho con sorna y entre aplausos de los afiliados socialistas.

De esta manera, Sánchez ha apelado a una «política útil frente al grito estéril de la derecha y la ultraderecha», criticando así las movilizaciones históricas del PP y la sociedad civil que se han producido en estos meses contra la ley de amnistía del 1-O y otros pactos del PSOE con los separatistas catalanes de Junts y ERC.

Además, el líder del PSOE ha afirmado que «muchas veces me preguntan compañeros y compañeras si esto merece la pena», relatando a continuación que él los mira con «incredulidad» porque «hay una diferencia sutil pero importante», esto es, que «antes se manifestaban los pensionistas, los profesionales sanitarios, las mujeres, los jóvenes, porque veían recortados sus derechos; mientras que hoy se manifiestan aquellos que recortaban sus derechos», ha esgrimido.

«No nos compensa»

Precisamente, OKDIARIO publicó el pasado miércoles que en el PSOE de Sánchez ya hay quienes hablan de ir a elecciones y dar por terminada la legislatura tras el fiasco de la amnistía. «No nos compensa este sufrimiento», es lo que sostienen en privado. En el Partido Socialista cunde el desánimo sobre el clima de una legislatura sometida a la presión constante de la negociación con Waterloo, lugar de residencia del líder de Junts, Carles Puigdemont, eurodiputado y prófugo de la Justicia española. Por eso, muchos en el PSOE ven como opción de poner fin a esta sensación de incertidumbre una convocatoria de elecciones, sólo posible a partir de junio, por los plazos que marca la Constitución. El artículo 115.3 dice que no puede haber una nueva disolución de las Cortes «antes de que transcurra un año desde la anterior», que fue el pasado 29 de mayo.

Entretanto, el fiasco en la aprobación de la amnistía en el Congreso ha retrasado los planes del Gobierno para tramitar unos nuevos Presupuestos. De hecho, entre diferentes cargos socialistas se asume ya la prórroga de los Presupuestos. «Prorrogaremos los Presupuestos, no pasa nada. Pero no podemos estar así toda la legislatura», advierten. Si no hay Presupuestos tendremos que ver si nos compensa este sufrimiento», añaden.

Y por otro lado, está la amenaza constante de Junts, de que si el Ejecutivo de Sánchez no aprueba una «amnistía integral» del 1-O, esto es, que incluya todo el terrorismo y la alta traición para no dejar margen de actuación de los jueces, la legislatura estará sentenciada, como ha dejado entrever esta misma semana su secretario general, Jordi Turull.

«Si (el PSOE) no se mueve de aquí y no quiere que haya una ley de amnistía integral, para todos, y de aplicación inmediata es que no quiere cumplir el acuerdo de Bruselas», afirmó el negociador de Puigdemont el pasado miércoles, un día después de que sus siete compañeros en el Congreso tumbaran la ley de amnistía con su actual redacción. Un texto insuficiente, en opinión de Junts, que fue devuelto por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, a la Comisión de Justicia en una decisión que ha generado polémica. Tanto es así que PP y Vox han exigido formalmente a la Mesa de la Cámara baja -se reúne el próximo martes- que se declare «decaída» dicha proposición de ley orgánica porque fue rechazada por el Pleno.