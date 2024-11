Sánchez felicita a Trump sin desearle «suerte» como hizo con Biden

El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha felicitado al recientemente elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber vencido en los comicios que han tenido lugar en la nación norteamericana este martes, 5 de noviembre. Sin embargo, ha evitado desearle suerte, como hizo con el todavía presidente Joe Biden, que ganó las elecciones en 2020.

«Felicidades, Donald Trump por tu victoria y ser elegido como 47º presidente de los Estados Unidos», ha manifestado en la mañana de este miércoles el líder socialista a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter. «Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una fuerte asociación transatlántica», ha abundado Sánchez.

Sin embargo, en noviembre de 2020, el mensaje que le dedicó a Biden fueron diferentes. En un mensaje calcado, Sánchez felicitó al entonces presidente electo y manifestó su deseo de cooperar entre ambos países. La única diferencia fue que, hace cuatro años, el líder socialista también deseó suerte a Biden y a Kamala Harris, elegida como vicepresidenta y ahora candidata demócrata.

«El pueblo americano ha elegido a su 46 Presidente. Felicidades, Joe Biden y Kamala Harris», indicó el 7 de noviembre de 2020 después de que se conocieran los resultados de las elecciones. «Os deseamos suerte», añadió. Y concluyó con un mensaje de unión: «Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales».

Mucho más contundentes fueron sus palabras con la primera victoria de Trump hace 8 años. El pasado 9 de noviembre de 2016, después de que se conociera que el magnate neoyorquino había vencido a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, aseguró que la victoria de Trump representaba «la victoria de la antipolítica».

En otro mensaje, ahondaba en esta idea diciendo: «Los progresistas debemos rearmar nuestro proyecto: regeneración de la democracia y redistribución de la riqueza». En aquel momento, mencionó en ambas publicaciones a la consultora latinoamericana Centro Político. El secretario general del PSOE se había desplazado a Washington para seguir allí los resultados de las elecciones.

El candidato republicano se ha impuesto a la todavía vicepresidenta Kamala Harris, con una victoria mayor de la esperada en las elecciones estadounidenses que se han celebrado este martes 5 de noviembre. El republicano ha convencido al electorado norteamericano con un mensaje centrado en la economía y en la recuperación del «sueño americano». Trump ha conseguido vencer incluso en el Muro Azul demócrata (Blue Wall): ha logrado ser el más votado en bastiones demócratas como Míchigan, Wisconsin y Pensilvania, este último estado clave de los swing states, es decir, los estados bisagra que determinan de qué lado se decantan los votantes indecisos.

Trump ha conseguido 277 votos electorales, según las proyecciones de Fox News. Se necesitan 270 votos electorales para ser elegido presidente. El republicano ha ganado también en Georgia y Carolina del Norte. Ohio y Florida, tradicionalmente estados indecisos en el pasado, se han afianzado como republicanos.

Trump ha salido eufórico a dar un discurso ante los suyos en el cuartel general montado por los republicanos en West Palm Beach, Florida. «Vamos a ayudar a nuestro país a curarse», ha proclamado el magnate norteamericano. Trump ha atribuido gran parte de su triunfo en los comicios a su movimiento MAGA (Make America Great Again). «Un movimiento como nadie ha visto nunca. El movimiento político más grande que se ha visto nunca en este país», ha recalcado el empresario norteamericano.

Congratulations @realDonaldTrump on your victory and your election as 47th President of the US.

We will work on our strategic bilateral relations and on a strong transatlantic partnership.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2024