Pedro Sánchez ha complementado su sueldo como presidente del Gobierno con las dietas mensuales que abona el Congreso para sufragar los gastos que ocasiona la actividad parlamentaria. En total, pese a residir en La Moncloa y disponer de vehículo oficial, Sánchez ha ingresado unos 48.664 euros por esta ayuda, dedicada fundamentalmente a cubrir la vivienda y los gastos de desplazamiento. En su caso, por haber sido elegido por la circunscripción de Madrid, la cuantía en este último año era de 958,75 euros al mes. Se trata, además, de una cantidad exenta de tributación.

Según la información facilitada por el Congreso a este periódico, el socialista ha cobrado esta indemnización hasta el último día de la legislatura, junto a María Jesús Montero (Hacienda) y Héctor Gómez (Industria), los únicos ministros con acta parlamentaria. En este caso, al tratarse de diputados electos por una provincia distinta a Madrid, la ayuda se eleva a 2.008,61 euros. También según la información proporcionada por el Congreso, los tres -en virtud de la prohibición de cobrar dos sueldos públicos- habían renunciado a su sueldo base como diputado, que para este año ascendía a 3.126,89 euros al mes. Se trata de una asignación constitucional idéntica para todos los diputados.

El artículo 8.2 del Reglamento del Congreso establece el derecho de los diputados a percibir «las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función».

Los diputados suelen alegar que es un derecho «irrenunciable», pero es evidente que no es así, pues los ministros de Podemos sí rechazaron el cobro. Simplemente, el parlamentario debe comunicar de manera individual al Congreso que no desea que le abonen ese complemento.

Especialmente criticado fue el cobro durante el confinamiento, cuando no existió actividad parlamentaria y, por tanto, los diputados no debían desplazarse al Congreso. Entonces, el Grupo Parlamentario Socialista aseguró que sus diputados y senadores donarían esas dietas a proyectos de investigación sobre el Covid en el Instituto de Salud Carlos III. El primero en renunciar fue, a título individual, el socialista Odón Elorza.»Hoy he renunciado al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 euros) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado. Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la presidenta del Congreso», anunció en sus redes sociales.

Sueldo

Cuando llegó a La Moncloa por la moción de censura, en junio de 2018, Sánchez no tenía acta de diputado. De hecho, no obtuvo esa condición hasta el 21 de mayo de 2019. Desde entonces y hasta el pasado 30 de mayo -día del fin de la legislatura por la convocatoria anticipada de las elecciones del 23 de julio-, Sánchez ha cobrado esa dieta -a excepción de los dos meses transcurridos entre la XIII y la XIV legislatura-, que ha ido aumentando cada año desde los 917,03 euros a los 958,75.

Este extra complementa su sueldo como presidente del Gobierno, cargo que para este año tenía asignada una remuneración de 90.010,20 euros. Esa cuantía también ha ido creciendo año a año, pues cuando Sánchez llegó a La Moncloa el sueldo anual del presidente era de 80.953 euros.

Durante su mandato, Sánchez ha decretado tres subidas de sueldos públicos que han afectado a su propio salario. En 2019, el socialista ya se aplicó una subida, llegando a los 82.979 euros. Un año después, el de la pandemia, aumentó hasta los 84.845 euros. En 2021, en plena crisis económica, el Gobierno también planeó una subida del sueldo de los altos cargos, pero, ante la polémica, reculó a través de una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado. Un año después, sin embargo, el salario de Sánchez volvió a subir hasta los 86.542,08 euros. Para este ejercicio, el presidente y los ministros se beneficiaron también de la subida de sueldo pactada con los sindicatos para los empleados públicos. De esta forma, desde que llegó a La Moncloa, el socialista ha visto incrementado su sueldo en 9.057 euros al año.