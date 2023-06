Pedro Sánchez y los otros dos ministros socialistas que tienen acta de diputado -María Jesús Montero (Hacienda) y Héctor Gómez (Industria)- han complementado sus sueldos de alto cargo con la indemnización mensual de hasta 2.008,61 euros que abona el Congreso a los parlamentarios para cubrir los gastos derivados de su actividad: y ello, pese a que los tres tienen vivienda oficial a su disposición. Tanto Montero como Gómez -además, claro está del presidente del Gobierno-hacen uso de estas residencias a cargo del Estado, según ha confirmado este periódico a través del Portal de Transparencia.

Según la información recabada del Congreso de los Diputados, todos ellos -en virtud de la prohibición de cobrar dos sueldos públicos- renunciaron a su sueldo base como diputado, que durante la última legislatura ascendió a 3.126,89 euros al mes. Se trata de una asignación constitucional idéntica a todos los diputados a la que, sin embargo, los altos cargos sí han renunciado.

No sucede lo mismo en el caso de las llamadas «indemnizaciones» que el Congreso ofrece para que los diputados puedan cubrir los gastos derivados de la vivienda o los desplazamientos que les ocasione su actividad parlamentaria. En este caso, la cantidad va de los 958,75 euros para los electos de Madrid a los 2.008,61 euros para los diputados de otras circunscripciones. «Es una cantidad dedicada a cubrir gastos y por ello exenta de tributación», precisa el Congreso.

Según la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO, a 29 de mayo- día de disolución de las Cortes por la convocatoria electoral-, Sánchez y los dos ministros sí habían renunciado a su asignación constitucional correspondiente, pero no así al cobro de estas dietas.

El Reglamento de la Cámara Baja establece el derecho de los diputados a recibir «las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función».

Aunque en anteriores ocasiones los diputados han afirmado que el cobro de esa dieta es irrenunciable, no es así. De hecho, el ex diputado socialista Odón Elorza renunció a esa indemnización durante el estado de alarma. «Hoy he renunciado al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 euros) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado. Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la presidenta del Congreso», anunció en su perfil de las redes sociales. El resto de diputados y senadores socialistas afirmaron entonces que cobrarían el plus, pero lo donarían al Instituto de Salud Carlos III de Madrid para sufragar proyectos de investigación sobre el Covid.

Sánchez y los otros dos ministros que han cobrado este extra tienen los gastos de residencia y desplazamientos cubiertos. Sánchez, obviamente, por residir en el Palacio de La Moncloa. Tanto Montero como Gómez disfrutan de una vivienda oficial.

Gastos

En el caso de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, tiene a su disposición un inmueble con una superficie útil de 143,9 metros cuadrados, distribuidos en cuatro habitaciones.

Este periódico se interesó por los gastos que supone el mantenimiento de dicha vivienda, a lo que el ministerio respondió que «no es posible hacer una diferenciación» pues «estos se engloban dentro del coste genérico del inmueble en el que se ubica».

Asimismo, Hacienda precisó que «tanto el espacio, como los suministros o el personal que desempeña sus actividades en la citada zona, lo hace en virtud de atender un espacio propiedad del Ministerio, en el que se realizan las mismas actuaciones que en cualquier otro (limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.), debiendo entenderse que los recursos empleados lo son en virtud del ejercicio del cargo que la actual y los anteriores titulares del Ministerio han desarrollado». Moncloa, por su parte, rechazó ofrecer información sobre el gasto particular en gas y electricidad en la residencia oficial del presidente socialista alegando que era necesario «reelaborar» la información.

Tampoco informó sobre el coste de su cesta de la compra, alegando que «no existe un registro» para la vivienda, pues «la gestión de las necesidades se realiza de forma conjunta con las derivadas del Palacio y del Consejo de Ministros».