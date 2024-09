Sánchez busca la foto con Edmundo González para resarcirse de su derrota en el Congreso

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, busca la foto con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la sede de Ferraz para resarcirse de la derrota parlamentaria en el Congreso que le ja exigido que reconozca la victoria de la oposición. Todo, tras aprobarse una Proposición No de Ley del PP para reconocer la legitimidad del opositor. Un reconocimiento que ha salido adelante con los votos de la oposición y el PNV y la ausencia de Junts, con el voto en contra del PSOE.

Sánchez prevé reunirse con Edmundo González Urrutia pese a no reconocer que es el presidente legítimo de Venezuela tras su victoria en las últimas elecciones. El líder socialista, que volverá del viaje oficial en China este jueves 12 de septiembre, quiere reunirse de forma inmediata con González Urrutia en la sede del partido pese al rechazo de sus socios de Sumar y Podemos.

Edmundo González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones, llegó a España el fin de semana en un avión del Ejército del Aire y del Espacio. El Gobierno de España, tras una negociación con el de Venezuela, en la que participó, entre otros el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, facilitó la entrada del diplomático y ganador de los comicios en nuestro país y está tramitando ya su petición de asilo.

De hecho, este martes, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, defendió que no se podía responder de otra manera a la solicitud del opositor venezolano, «también desde un punto de vista humanitario». Y se ha remitido a la carta publicada por el opositor agradeciendo al Ejecutivo su labor.

Desde el Gobierno sostienen que Moncloa siempre ha mantenido una «posición clara» desde que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio, que es la que comparten los socios de la Unión Europea. Dicha posición, ha recordado Pilar Alegría, pasa por solicitar la publicación de las actas oficiales para poder comprobar los resultados y quién es el ganador legítimo de los comicios y en consecuencia el próximo inquilino del Palacio de Miraflores.

Críticas del PP al PSOE y a Sánchez

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, emplazó este martes al PSOE a posicionarse «en favor de la democracia» en Venezuela y calificó de «indecente e inmoral» la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista a la iniciativa del Grupo Popular, en la que se pide que el Congreso reconozca como presidente al opositor venezolano Edmundo González tras las elecciones del 28 de julio. Una petición que saldrá adelante gracias al concurso del PNV.

«Con respecto a nuestra proposición no de ley sobre Venezuela, del PSOE, lo único que conocemos es una enmienda indecente e inmoral que pone a los pies de los caballos la posición del Partido Socialista», aseguró Tellado en una rueda de prensa en sede parlamentaria.

En concreto, los socialistas han presentado una enmienda en la que se abren a que la UE analice si ese reconocimiento puede ayudar a conseguir una «solución política negociada» a la situación de aquel país. En el mismo documento, el PSOE también pide que se reconozca la labor de mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido siempre la labor del ex mandatario en Venezuela.

Reunión con Leopoldo López

Pedro Sánchez ya recibió en la sede del PSOE, en octubre de 2020, a uno de los antecesores de Edmundo González Urrutia, Leopoldo López. En aquella ocasión, tras haber reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, el presidente del Gobierno optó por recibir al líder opositor en la sede del partido para no molestar al régimen de Nicolás Maduro. Como en esta ocasión, España no reconoció a Guaidó hasta que la presión del resto de países vecinos obligó a Sánchez a ello. Ahora, con Edmundo González Urrutia, quiere verle en el mismo lugar, aunque para no molestar a sus socios de Gobierno.

El Ejecutivo socialcomunista ha pactado con la narcodictadura de Venezuela la salida de González Urrutia del país. Hace unos días la Fiscalía de Nicolás Maduro solicitó la detención del candidato opositor con una acusación de fraude electoral. Lo mismo vivió en su momento Leopoldo López, que tras varios años detenido, y refugiarse en la Embajada de España en Caracas, llegó a España para reagruparse con su familia.