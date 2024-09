Edmundo González explica su exilio: «Salí de Venezuela para que cambien las cosas y construir otro país»

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, ha explicado este lunes su decisión de exiliarse. Ha sido en una carta en la que relata a los venezolanos por qué se ha trasladado a España. En ella sostiene que ha tomado la decisión pensando en su familia, pero también en que «cambien las cosas» y pueda abrirse una nueva etapa en Venezuela.

En su misiva, que ha compartido en redes apenas 24 horas después de aterrizar en España en un avión de la Fuerza Aérea española, González ha querido mostrar su agradecimiento al Gobierno español por haberle acogido y brindarle «protección en estos momentos» y a la Embajada de Países Bajos en Caracas, en la que estuvo refugiado más de un mes después de las elecciones del 28 de julio.

«Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento», ha explicado el veterano diplomático que representó a la oposición en los comicios en nombre de la líder opositora María Corina Machado.

«Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela», ha añadido.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

González ha recordado que siempre ha defendido «los valores democráticos de paz y libertad» y ha dejado claro que su compromiso no parte de una «ambición personal». Dicho esto, ha indicado que su decisión «es un gesto que tiende la mano a todos» y confiado en que «como tal sea correspondido».

«Sólo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido», ha asegurado González, que ha dicho ser «incompatible con el resentimiento».

Agradece también a quienes le han apoyado tanto en Venezuela como fuera de ella y sin «reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral» así como «de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño».