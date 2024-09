El Congreso deja a Sánchez en minoría y le exige que reconozca la derrota de Maduro

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido una nueva derrota parlamentaria que evidencia su fragilidad en el Congreso, esta vez por oponerse a reconocer la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela, en las que la oposición publicó las actas que demostraron el fracaso del régimen chavista. La Cámara Baja ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela a pesar del pucherazo de Maduro. Se trata de una iniciativa presentada por el PP que ha salido adelante con 177 votos a favor, por 164 en contra. El PNV, socio de Sánchez, se ha unido a esta propuesta de los de Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez ni el resto de ministros de su Ejecutivo ha reconocido hasta el momento la victoria de la oposición venezolana frente a Maduro. Los socialistas piden al régimen chavista que publique las actas de las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela el pasado 28 de julio. Los populares impulsaron esta iniciativa para la «defensa de la democracia en Venezuela» y con la finalidad de reconocer «la victoria de Edmundo González», que ahora se encuentra en España después de que el Gobierno le haya concedido asilo político, pero no como el presidente electo de Venezuela. PP, Vox, PNV Coalición Canaria y UPN han votado a favor de la propuesta, mientras que el PSOE, Sumar y el resto de formaciones han votado en contra. Sólo ha habido una abstención, la de José Luis Ábalos. Junts no ha participado en la votación, debido a que sus diputados han abandonado el hemiciclo para volver a Cataluña a participar en las movilizaciones separatistas convocadas con motivo de la Diada.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tacado de «equivocación» la decisión del PSOE de votar en contra de reconocer a Edmundo González como vencedor de las elecciones venezolanas. «Creo que esta decisión es un punto negro en la historia del PSOE. No ningún sentido que el Partido Socialista niegue el resultado de las urnas», ha señalado Feijóo minutos después de que se produjera la votación, al tiempo que ha acusado al Gobierno de Sánchez de ir «en contra de los intereses del pueblo venezolano» por no reconocer la derrota de Maduro.

En el debate de esta proposición no de ley del PP, que tuvo lugar este martes en el hemiciclo, estuvieron presentes en la tribuna de invitados Carolina González, hija de Edmundo González, junto a Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, y otros exiliados como Leopoldo López. La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, fue la encargada de defender esta iniciativa, asegurando que despreciar «lo que dicen las actas», la victoria de González, como hacen el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, es «un atentado contra la realidad».

En su intervención, la portavoz de los populares señaló que «mientras haya un solo venezolano dispuesto a levantar la bandera de la libertad, a jugarse la vida por la democracia, a coger el relevo, habrá esperanza». «Y hay muchos», advirtió dirigiéndose a la bancada del Gobierno. «Podrán quebrar a un hombre, a cien, a mil, pero jamás podrán quebrar la causa. Ni tampoco a una mujer inquebrantable, María Corina Machado, una mujer a la que el movimiento feminista si no fuera tan sectario, levantaría un monumento, la más valiente, la heroína del siglo XXI», destacó.

«La dictadura no encontrará como aliada la indiferencia española, vuestra causa es nuestra causa, no hay fronteras morales ni ideológicas. Es una batalla entre la civilización y la barbarie y la libraremos hasta la liberación definitiva de Venezuela», apostilló la diputada del PP.

«Margen de mediación»

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que su Ejecutivo trabaja por una «posición común» en la Unión Europa respecto a la situación en Venezuela, pero sigue negándose a reconocer la derrota de Nicolás Maduro. El dirigente socialista defiende tener un «margen de mediación» con el país latinoamericano. También ha atacado al PP por sus «incongruencias», tras haber impulsado en el Congreso el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

Así se ha mostrado Sánchez este miércoles en una comparecencia ante los medios en China, donde se encuentra de viaje oficial. El líder del Ejecutivo ha sido cuestionado sobre si atenderá la petición del Congreso de los Diputados, que por mayoría reclama al Gobierno que reconozca a González -que se encuentra asilado en España- como presidente de Venezuela.

Sánchez insiste, «en el lado político», en que su Gobierno lo que está haciendo desde la celebración de las elecciones venezolanas ha sido pedir la publicación de las actas y trabajar por la unidad en la UE «para que esa unidad nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano».

El presidente del Gobierno considera que esta posición es «de puro sentido común», y reprocha a la oposición que se oponga de manera sistemática a las iniciativas del Gobierno.

«Cuando escucho a la oposición, pues es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el Gobierno, como sea, donde sea y pese a quien sea. Si asilamos, porque asilamos. Si no asilamos, porque no asilamos. En fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia», ha zanjado Sánchez.