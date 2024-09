Feijóo dice que él habría asilado a González «como presidente electo» y pidiendo el arresto de Maduro

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que él hubiese concedido el asilo político al líder opositor venezolano Edmundo González «como presidente electo» y pidiendo el arresto de Nicolás Maduro tras el pucherazo que llevó a cabo en las elecciones presidenciales en Venezuela y por la represión que está llevando a cabo contra los disidentes del país latinoamericano. «El señor Maduro está mucho más contento que ayer. Ha conseguido que quien ha ganado las elecciones esté fuera. ¿Quién ha ganado? Maduro. ¿Quién ha perdido? La democracia venezolana», ha afirmado el presidente de los populares sobre la situación de Venezuela.

«Yo hubiera hecho tres cosas. Primero, si me pide asilo político se lo daría. Segundo, tendría el tratamiento de presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González. Y tercero, me uniría a la Corte Penal Internacional pidiendo la detención de Maduro, como ha hecho el presidente González, el presidente Aznar y el presidente Rajoy», ha asegurado Feijóo al ser preguntado sobre la llegada de Edmundo González a España tras ser represaliado por el régimen chavista de Maduro. El líder del PP recuerda que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el único que no se ha sumado a la petición de arresto de Maduro. «El presidente Zapatero, que está en todas las salsas con Maduro y con Sánchez», ha lamentado.

Más de 30 ex presidentes de América Latina y España, entre ellos José María Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy, presentaron un escrito ante la fiscalía del Tribunal Penal Internacional para buscar la «urgente» detención de Maduro y del nuevo ministro del Interior, Diosdado Cabello, por crímenes contra la humanidad.

Alberto Núñez Feijóo considera que el ganador de esta situación es Nicolás Maduro tras la salida del país del principal opositor al régimen chavista. «Por lo tanto, ¿quién ha ganado? De momento Maduro. ¿Quién ha perdido? La democracia venezolana. Resulta que el político demócrata que ha ganado las elecciones ha tenido que salir del país y el dictador que las ha perdido se mantiene en el país y controla el Gobierno», ha recalcado.

«Hubiese actuado de otra forma»

El jefe del principal partido de la oposición defiende que si su partido gobernase en España, habría «actuado de una forma absolutamente distinta al Gobierno de España» que preside Pedro Sánchez. «Asilo político sí, pero al presidente electo de Venezuela. Y además, sumarme a la solicitud de detención del señor Maduro porque no respeta los resultados democráticos en Venezuela y expulsa, como lo hemos visto, ante las amenazas de su fiscal y de sus tribunales, a las personas que han ganado las elecciones», ha enfatizado este lunes en una entrevista a Espejo Público de Antena 3.

Traer a @EdmundoGU y nada más no es defender la democracia. Es arreglar un problema a una dictadura. Si fuera Presidente, España reconocería al presidente electo de Venezuela y respaldaría la denuncia a Maduro ante la @IntlCrimCourt como los presidentes González, Aznar y Rajoy. pic.twitter.com/SJebA7EeLP — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 9, 2024

Alberto Núñez Feijóo resalta que José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido una «mediación clave» para la salida de Venezuela de Edmundo González. «El que más contento está es Maduro porque conseguido que el que le ha ganado las elecciones haya tenido que salir del país», ha sostenido Feijóo.

«Maduro estará celebrando que el que le ha ganado las elecciones haya salido del país con la intermediación, parece ser, de Zapatero y del Gobierno de Sánchez. Eso es una muy mala noticia para la democracia y es muy buena noticia para Maduro», ha apostillado.

«Sánchez tiene un tic peligroso»

Por otro lado, el líder del PP ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por asegura que gobernará con o sin el apoyo del Poder Legislativo. Feijóo considera que a Sánchez le da «igual» lo que diga el Parlamento. «Acredita un tic muy peligroso», ha señalado.

«Vamos a gobernar con o sin concurso del Poder Legislativo. El Parlamento tiene que ser menos restrictivo», afirmó Sánchez durante el Comité Federal del PSOE que se celebró el pasado sábado en la sede nacional de Ferraz, en Madrid.

Para Alberto Núñez Feijóo, estas declaraciones son la «clarificación de la personalidad de un presidente del Gobierno», que ha llegado a Moncloa «después de perder las elecciones y de pactar con los independentistas el Código Penal» y que ahora «sigue siendo» presidente al obtener «una prórroga», al «pactar en el Parlamento de Cataluña también con el dinero de los españoles la Presidencia de la Generalitat».

Por todo ello, el líder del PP ha recalcado que Pedro Sánchez «acredita un tic muy peligroso», citando el hecho de esté «ocupando las instituciones» del Estado como, a su entender, han visto con el Banco de España hace unos días al nombrar gobernador a uno de sus ministros. Además, ha indicado que también ha intentado «intervenir en el Poder Judicial».