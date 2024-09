El Congreso retratará a Sánchez y reconocerá a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El Congreso de los Diputados retratará al Gobierno de Pedro Sánchez y reconocerá a Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras el pucherazo realizado por la dictadura de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio. Se trata de una iniciativa promovida por el PP después de que el Ejecutivo concediese asilo político al opositor venezolano, pero sin reconocerle como vencedor de las elecciones. El PNV, socio de Sánchez, votará a favor de esta iniciativa, por lo que saldrá adelante al contar con la mayoría absoluta parlamentaria. Sánchez ni el resto de ministros han reconocido hasta el momento la victoria de la oposición venezolana a Maduro en aquellos comicios.

La Cámara Baja reconocerá a Edmundo González como presidente electo de Venezuela con un total de 177 votos a favor. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado este martes que los cinco diputados de su formación votarán a favor de esta iniciativa, que se aprobará en la votación que tendrá lugar este miércoles en el hemiciclo. PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV votarán ‘sí’. «El PNV siempre estará frente a la represión, la dictadura, y el oscurantismo y frente a Nicolás Maduro; no se le puede dar ni un centímetro», ha señalado Esteban este martes en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja.

«No están las cosas para matices», ha enfatizado Esteban, al tiempo que ha trasladado su apoyo a la oposición venezolana. El dirigente del PNV da por hecho que la iniciativa del PP saldrá adelante y Edmundo González será reconocido en el Congreso como el ganador de las elecciones venezolanas. «No sé si se va a torcer porque aquí hay gente especialista en ser patosa y en echar un tronco en medio de la corriente para que las cosas no discurran como se esperaba», ha puntualizado.

Sin embargo, Aitor Esteban ha pedido al PP que sepan «entender el momento» y «manejar la situación». «Sobran discursos zafios y rebasar líneas que no tienen sentido, mirando más a la política interna que a la restauración de la democracia en Venezuela», ha afirmado.

También ha dicho «entender» la posición del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que el reconocimiento de González como presidente «podría perjudicar la posición de intermediación» que está llevando a cabo España y que se ha demostrado «eficaz» a la hora de atender la solicitud de asilo político del candidato opositor. «Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, la dictadura, el oscurantismo y frente a Maduro, al que no se puede dar ni un centímetro», ha zanjado.

«España no puede quedar atrás»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido la iniciativa presentada por su partido para la «defensa de la democracia en Venezuela» y que aboga por «el reconocimiento de la victoria de Edmundo González» en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Por ello, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo pide el apoyo de la Cámara Baja a los represaliados por el régimen de Nicolás Maduro. «Este es el camino que España puede y tiene que liderar», ha recalcado Gamarra este miércoles en declaraciones a los medios antes de asistir al desayuno informativo organizado por el Círculo de Navarra.

«Yo creo que es perfectamente entendible la decisión y la situación personal de Edmundo González, pero para los demócratas españoles tenemos que seguir defendiendo la democracia en Venezuela», ha defendido Cuca Gamarra. Así se ha mostrado la dirigente del PP después de que Edmundo González publicase este lunes una carta en la que explica a los venezolanos su decisión de trasladarse a España y en la que sostiene que ha tomado la decisión pensando en su familia, pero también en que «cambien las cosas» y pueda abrirse una nueva etapa en Venezuela.

La secretaria general de los populares ha lamentado también que quienes han ganado las elecciones presidenciales en Venezuela «tengan que abandonar el país y pedir asilo», al tiempo que ha exigido que tanto las instituciones españolas como la comunidad internacional defiendan la democracia y a quienes «están siendo perseguidos» por haber «vencido democráticamente en las urnas».

A su juicio, «en democracia aquellos que ganan no tienen que abandonar su país ni pedir asilo a ningún otro país». «La lucha sigue para que la democracia sea la que impere en Venezuela y que Maduro no siga ostentando un poder que su pueblo no le ha dado. Va a haber votaciones y va a haber decisiones en el ámbito internacional, en el ámbito europeo y España no puede quedar atrás ni mirar hacia otro lado», ha zanjado Gamarra para pedir el apoyo del Congreso para reconocer a Edmundo González como el ganador de las elecciones en Venezuela.