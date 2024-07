María Corina Machado a OKDIARIO: «Nos enfrentamos a una lucha existencial y espiritual»

OKDIARIO ha asistido este jueves a un encuentro con los votantes venezolanos de los líderes opositores, María Corina Machado, inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro, y Edmundo González, candidato unitario de la oposición, respaldado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). En respuesta a una pregunta de OKDIARIO, María Corina Machado ha destacado que «nos enfrentamos a una lucha existencial y espiritual».

«Hay que ser venezolano para entender la profundidad de lo que aquí está pasando», ha señalado la dirigente opositora, María Corina Machado, en respuesta a este periódico, destacando que «si ustedes ven este proceso desde una perspectiva electoral, se van a quedar en la superficie. Esto que está ocurriendo es muy profundo. Tiene un calado muy hondo. Esto se ha convertido en una lucha existencial y espiritual. Para muchos venezolanos, nos lo dicen, esto es su última oportunidad», ha señalado María Corina Machado.

«¿Ustedes saben cuántos abuelos nos han agarrado por las calles y nos enseñan su teléfono y nos dicen: ‘Yo sólo he conocido a mis nietos por WhatsApp y ésta es mi única oportunidad de poder abrazarlos antes de que yo me muera’?. O una mamá que me dice: ‘Se me han ido todos mis muchachitos y me queda uno. Y depende el 28 de julio para que mi hijo se quede o se vaya’», ha ilustrado María Corina Machado a modo de reflexión.

«¿Cuántos jóvenes hay que nos agarran llorando a gritos. Los han visto. Hay cientos de testimonios. Que nos dicen: ‘Yo no me quiero ir, no me quiero ir y todo va a depender de lo que ocurra el 28 de julio’», ha desgranado la líder opositora de la realidad de Venezuela.

«También hay venezolanos que están afuera que quieren volver. Que saben que es un país que lo han dejado en la ruina. Lo han saqueado, pero están decididos a levantarlo. Con trabajo honrado», ha destacado María Corina Machado sobre los venezolanos, que votan en las elecciones presidenciales el 28 de julio. Estas elecciones presidenciales se han convertido en unos comicios decisivos, donde parece que la oposición venezolana va a conseguir vender al régimen de Nicolás Maduro.

Los venezolanos acudirán a los comicios en un contexto de éxodo sin pausa a causa de una economía en crisis perenne, una oposición más unida que nunca y la atenta mirada de la comunidad internacional ante las sospechas de posible fraude. En esta ocasión los venezolanos tienen depositadas sus esperanzas que por fin pueda darse el ansiado cambio y el régimen de Nicolás Maduro se acerque a su final, a pesar de las amenazas de éste a las Fuerzas Armadas si los resultados no le son favorables.